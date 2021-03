Richard Sulík nevylúčil odchod z koalície. Na premiéra sa kvôli nákupu Sputnika valí kritika z každej strany

Minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík zvolal na dnes večer mimoriadnu republikovú radu. Ako uviedol, chce sa rozprávať s členmi vládnej koalície o zodpovednosti za súčasný stav pandémie na Slovensku. Povedal to dnes v diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus.

„Budeme sa baviť o tom, kto za čo nesie zodpovednosť a akým spôsobom chceme zodpovednosť vyvodiť. Mám nejaký názor, ale chcem počuť názor kolegov a nechcem, aby to bolo tak, že im teraz idem niečo vnucovať. Ale tá debata bude určite veľmi otvorená a na stôl musí ísť prakticky všetko,“ povedal Sulík.

Sulík zároveň v tejto súvislosti nevylúčil ani odchod strany SaS z vládnej koalície, uviedol však, že nebude s opozíciou hlasovať za predčasné voľby do Národnej rady SR. O výsledkoch zasadnutia republikovej rady chce informovať verejnosť po rokovaní vlády v stredu 3. marca.

Kritika od Ivana Korčoka

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) požiada ešte v utorok o prijatie u troch najvyšších ústavných činiteľov SR. Urobí tak v súvislosti s okolnosťami, za ktorých bola na Slovensko dovezená ruská vakcína Sputnik V, a možným spochybnením zahraničnopolitického smerovania krajiny. Za ruskou vakcínou vidí nástroj hybridnej vojny.

Šéf slovenskej diplomacie priznal, že spôsob, akým bola dodávka vakcíny realizovaná, i to, ako bola privítaná predsedom vlády, vyvolávajú otázky. “Je potrebné si ich zodpovedať, musím mať jasno v tom, či stále zotrvávame na deklarovanom zahraničnopolitickom smerovaní,” povedal. O prípadnej demisii zatiaľ nehovorí.

Chce poznať, aká je cena za dodávku vakcíny. “Nie je to dar, je to tovar, ktorý má svoju cenu,” uviedol Korčok. Netají, že ruskú vakcínu vníma ako nástroj hybridnej vojny zo strany Ruska. “Rozdeľuje nás tu doma, rozdeľuje nás tu v zahraničí, spochybňuje procesy v Európskej únii,” poukázal minister. Ak by Sputnik nebol politickým nástrojom, nevidí dôvod, prečo ruská strana nevyvíja aktivitu smerom k registrácii vakcíny v EÚ. Korčok dodal, že na pondelkové (1. 3.) udalosti ešte nezaznamenal priamy ohlas z diplomatických kruhov, dal však situáciu podrobne monitorovať.

Kolíková pripustila, že hrozí rozpad strany Za ľudí

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka strany Za ľudí Mária Kolíková pripustila, že hrozí rozpad poslaneckého klubu Za ľudí. Označila to za vážnu situáciu. Potvrdila, že o situácii v koalícii a v strane má hovoriť predsedníctvo Za ľudí.

“Takáto situácia, ktorá sa vyskytne a čelí jej politická strana, že sa jej ako keby rozpadal poslanecký klub, je veľmi vážna a musíme sa s tým veľmi dobre vnútrostranícky vyrovnať,” odpovedala na otázky novinárov na utorkovej tlačovej konferencii. “Týmto otázkam vnútorne čelíme,” skonštatovala s tým, že vedenie strany čaká v utorok diskusia.

Kolíkovú mrzí odchod poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Valáška z koalície, ako aj zo strany. Skonštatovala, že nepozná “lepšieho človeka na tému zahraničnej politiky”. “Na druhej strane rozumiem jeho rozhodnutiu s ohľadom na to, ako vnímal nielen rozhodnutie o vakcíne Sputnik, ale aj spôsob, ako o tom boli informovaní členovia vlády a nakoniec aj on ako poslanec vládnej koalície,” priblížila.

Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová v utorok uviedla, že v strane musia prijať “zásadné rozhodnutie”. Zo situácie v koalícii v súvislosti s bojom proti pandémii a prístupom k očkovaniu je podľa svojich slov sklamaná a znechutená nielen ona, ale aj ďalší členovia strany.

Za ľudí mali na začiatku volebného obdobia v parlamente 12 poslancov. Po odchode Miroslava Kollára a Tomáša Valáška ich je 10. Pokiaľ by odišli ďalší a počet poslancov v klube by klesol pod osem, klub podľa rokovacieho poriadku automaticky zanikne. Na činnosť klubu je totiž potrebných aspoň osem zákonodarcov.