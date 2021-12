Režisér Titanicu prezradil, čo na filme najviac ľutuje. Túto jednu scénu by dnes James Cameron zmenil

Film Titanic sa stal obrovským hitom, mnohí z vás ho určite videli aj viackrát. Niet sa čo čudovať, Cameron si na jeho tvorbe skutočne dal záležať. Detailne študoval nielen Titanic, ale aj osud ľudí, ktorí sa na ňom plavili. Po rokoch však prezradil, že jednej z postáv vo filme krivdil.

Naozaj strieľal dôstojník do ľudí?

James Cameron robil všetko pre to, aby bol film, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1997, čo najpresnejší. Chcel, aby bola tragická udalosť vyobrazená naozaj verne. Avšak napriek tomu, že od uverejnenia filmu ubehlo už takmer 25 rokov, režisér priznáva, že aj po takom čase jednu vec veľmi ľutuje. Ako informuje portál The Vintage News, je nespokojný s tým, ako bola vo filme vykreslená jedna z hlavných postáv.

Tou postavou je prvý dôstojník William McMaster Murdoch, ktorý zastrelil Jackovho priateľa Tommyho. Keď si Murdoch uvedomí, čo vykonal, sám sa strelí do hlavy. Diváci následne môžu vo filme vidieť prvého dôstojníka, ako tvárou nadol pláva na hladine ľadovej vody. Cameron túto scénu zostavil na základe výpovedí svedkov. Udalosť sa mala odohrať počas toho, ako sa na vodu spúšťali záchranné člny. Viacero ľudí potvrdilo, že v tom čase naozaj počuli streľbu.

Jeden z preživších z prvej triedy, Hugh Woolner neskôr na palube Carpathie napísal, že cestujúci videli, ako Murdoch dvakrát vystrelil do vzduchu. Urobil tak preto, lebo chcel členov posádky prinútiť, aby opustili loď. Rovnaká bola aj jeho výpoveď, keď sa potopenie Titanicu vyšetrovalo. Ani raz však Woolner nepovedal, že by Murdoch zastrelil niektorého z pasažierov, strieľať mal len do vzduchu.

Výpovede svedkov sa líšia

Výpovede medzi pasažiermi sa však líšia. Ďalší cestujúci z prvej triedy sa totiž vyjadril, že videl ako Murdoch pasažiera skutočne zastrelil a následne spáchal samovraždu. Po tom, čo sa loď potopila, George Rheims napísal svojej manželke list, v ktorom tvrdí, že jeden z dôstojníkov prehlásil: „Páni, každý muž sám za seba. Zbohom.“ Následne spáchal samovraždu. V liste sa však nepíše, že tým dôstojníkom bol práve Murdoch.

Príbeh o dôstojníkovi, ktorý zabil pasažiera, sa objavil v roku 1912 aj v časopise The Chicago Tribune. Píše sa v ňom, že na palube vypukla panika a niekoľko pasažierov údajne počulo, ako sa dôstojník pokúšal usmerniť dav, a v snahe kontrolovať ho, zastrelil dvoch ľudí. O minútu neskôr mal dôstojník namieriť zbraň aj na seba. Túto verziu príbehu vyrozprával pasažier z tretej triedy Eudene Daly.

Ten sa neskôr vyjadril, že dôstojník mával rukami, mieril zbraňou na ľudí a vyhrážal sa, že ak ktokoľvek nastúpi do záchranného člna, na mieste ho zastrelí. Murdoch údajne svoje slovo dodržal a dvoch mužov zabil po tom, čo sa pokúsili dostať do člna aj napriek varovaniu. Jeden z mužov bol podľa Dalyho slov na mieste mŕtvy, druhý však ešte žil. Krátko na to sa ozval ďalší výstrel a tentoraz padol na palubu mŕtvy dôstojník.

Cameron sa Murdochovej rodine ospravedlnil

Jediným očitým svedkom, ktorý tvrdil, že zbraň mal v ruke práve Murdoch, bol Hugh Woolner. Podľa Woolnerových slov však Murdoch strieľal do vzduchu, nie do ľudí. Keď sa loď začala potápať, revolver dostal aj kapitán Smith, hlavný dôstojník Wilde a aj Murdoch. Ani jeden z týchto mužov však potopenie lode neprežil a neexistuje žiaden skutočný dôkaz o tom, že by Murdoch kohokoľvek zabil alebo spáchal samovraždu.

Mnoho ľudí vníma Murdocha skôr ako hrdinu a nie ako zloducha, v jeho rodnom meste Dalbeattie vybudovali obyvatelia na jeho počesť dokonca aj pomník. Mnoho očitých svedkov potvrdilo, že dôstojník robil, čo mohol, aby pomohol zachrániť čo najviac žien a detí. Ak však ostalo na palube záchranného člna miesto, dovolil nastúpiť aj mužom. Murdochovo telo sa po potopení lode nikdy nenašlo.

Dôstojníkova rodina, ako aj obyvatelia Dalbeattie, boli nešťastní z toho, ako Cameron Murdocha vo filme vykreslil. V roku 1998 sa jeho synovec pre BBC News vyjadril, že dôstojník celkom určite samovraždu nespáchal. Ako informuje portál Contact Music, v roku 2004 sa Cameron napokon Murdochovej rodine verejne ospravedlnil. Priznal, že bola chyba vyobraziť ho vo filme takým nešťastným spôsobom. Aj po ospravedlnení sa Cameron niekoľkokrát priznal, že ľutuje, ako Murdocha vykreslil. Dodal, že sa na postavu díval viac ako rozprávač a nie ako historik.