Revolúcia v leteckej doprave: NASA predstavila unikátne nadzvukové lietadlo X-59, ktoré dokáže jedinečnú vec

Americká vesmírna agentúra NASA po prvý raz verejnosti predstavila nové nadzvukové lietadlo X-59, ktoré zvládne prechod na nadzvukovú rýchlosť bez sonického tresku. TASR informuje podľa agentúry DPA.

Lietadlo slávnostne predstavili v piatok večer v americkom štáte Kalifornia. Vzniklo v rámci programu NASA „QUESST“ (Quiet SuperSonic Technology) a prvé letové testy nad vybranými regiónmi USA sú naplánované na koniec tohto roka.

Together with @LockheedMartin, we've unveiled our new X-59 supersonic plane. The X-59 will fly later this year on the #Quesst mission to test quieter sonic booms.

What we learn could reopen the skies to commercial supersonic air travel: https://t.co/RjK3CGoFWy pic.twitter.com/028hjyUNDU

— NASA (@NASA) January 12, 2024