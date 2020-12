Reštaurácie a fitnescentrá zajtra otvárajú napriek zákazu. Situáciu berú do vlastných rúk

Zdá sa, že majiteľom reštaurácií a fitnescentier došla trpezlivosť. Od zajtrajšieho dňa sa má napriek opatreniam otvoriť množstvo prevádzok.

Dnešnej tlačovej besedy sa zúčastnili predstavitelia z Únie fitnescentier Slovenska a iniciatívy Bojujeme za naše gastro. Informácie priniesol denník Pravda. Mimoriadna situácia, neprehľadné opatrenia, nevedomosť o ďalších krokoch aj hádky vo vláde. To všetko sú dôvody, na základe ktorých sa rozhodli niektoré prevádzky zajtra otvoriť.

Od zajtra chcú otvoriť

Zdá sa, že majiteľom prevádzok došla trpezlivosť a rozhodli sa napriek opatreniam otvoriť. Na Facebooku môžete nájsť aj video, v ktorom oznamujú svoje stanovisko. Podľa majiteľov gastroprevádzok a športovísk nikto poriadne nevie, prečo sú zatvorené, resp. v obmedzenom režime. Na otázku podľa nich nevedel odpovedať ani hlavný hygienik Ján Mikas. Reštaurácie chcú fungovať v režime ako obchody, kiná, divadlá a kostoly. Samozrejme, všetky prevádzky budú dodržiavať prísne opatrenia, hygienické pravidlá a rozostupy.

“Nie sme naďalej ochotní trpieť túto 9 mesiacov trvajúcu ignoranciu a nespravodlivosť vlády Igora Matoviča, ktorá je páchaná na našich segmentoch a odmietame byť už ďalej rukojemníkmi v politickom boji dvoch politických strán,“ povedal zakladateľ iniciatívy Bojujeme za naše gastro, Miroslav Heredoš.

Rovnako sa vyjadrili aj k športoviskám. Od jari bojujú za otvorenie fitnescentier a vnútorných športovísk. Už viac nedokážu znášať ekonomické škody. Situácia je neúnosná, druhá vlna je ešte horšia ako prvá a prevádzky nemajú dostatok financií na pokrytie všetkých výdavkov. Na Facebooku rovnako uverejnili výzvu pre reštaurácie, kde sa majú ozvať jednotliví majitelia. Nájdete ju tu.

Tvnoviny.sk uviedli, že majitelia prevádzok v Košiciach sa vzbúrili a otvoria najmenej 40 prevádzok. Idú do rizika a pôjde o prvé mesto, kde sa zajtra podniky otvoria. Podľa informácií sa k nim však pridajú aj majitelia v iných mestách.

Prezidentka o aktuálnej situácii

Dnes sa v diskusnej relácii rádia Exprres k situácii na Slovensku vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. Premiér Igor Matovič by mal podľa nej zvážiť odovzdanie manažovania pandémie inému členovi vlády. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.

Čaputová podotkla, že by Slovensko nebola prvá krajina, ktorá nechala manažovanie pandémie na niekoho iného ako predsedu vlády. “Zároveň by to znamenalo, že premiér by mal čas a kapacitu venovať sa dôležitej premiérskej agende, ako je napríklad riešenie dosahov krízy,” uviedla.

Slovensko potrebuje jasný plán na zvládnutie krízy a nie chaos. Čaputovej chýba postup krokov, ktorý bude racionálny, vecný a opretý o vedecké poznanie. Vláda podľa nej teraz nemusí “objavovať koleso”. “Sú tu postupy, ktoré sa osvedčili u nás aj vo svete. Je tu vedecký konsenzus na tom, čo je správne v tej situácii robiť, tak to poďme urobiť. Ja sa potom za takýto plán postavím,” hovorí.

Dodáva, že ťažko môže stáť za vládou, ak tu je chaos a opatrenia, ktoré platia chvíľu, sa menia a nevidí ďalšie kroky. Množstvo ministrov však podľa prezidentky robí dobrú robotu a snažia sa situáciu riešiť. “Nikomu nemôžeme uprieť snahu, no snaha niekedy nestačí,” poznamenala.