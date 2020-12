Vláda chce zmeniť pravidlá núdzového stavu. Ak bude lockdown, tak len po dohode, povedal Krajčí

Vláda by mohla vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať najviac o 40 dní. Schváliť to však musí Národná rada SR. Rozhodol o tom v pondelok vládny kabinet, ktorý schválil návrh ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Vláda zároveň schválila návrh prijať ho v skrátenom legislatívnom konaní.

Takýto krok zdôvodňuje poznatkami z praxe a nemožnosťou objektívne vyriešiť situáciu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu počas núdzového stavu trvajúceho najviac 90 dní. Opakované predĺženie núdzového stavu však musí parlament odobriť najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti predĺženého núdzového stavu.

Chcú vytvoriť ústavnú poistku

“Cieľom je vytvoriť ústavnú poistku v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike,” vysvetľuje vláda s tým, že takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu. Ustanoviť sa majú aj obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.

Upraviť sa majú aj obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu. Vo väčšej miere majú podľa vlády zodpovedať potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva, a tým spomaliť šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia.

Prezidentka kritizuje Matoviča

Premiér Igor Matovič by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie niekomu inému. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii na rádiu Expres. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí. Ďalej doplnila, že premiér predstavuje ľuďom falošnú dilemu, keď dáva na výber len lockdown alebo plošné testovanie.

Prezidentka kritizuje vládu, podľa nej na Slovensku chýba jasný plán. Tým pádom sa za žiadny plán nevie postaviť. “Chýba nám plán, jasný postup krokov, čelíme chaosu, ktorého vazalmi sú deti,” povedala na margo otvárania škôl.

Bude pred Vianocami lockdown?

Lockdown je stále jednou z možností, ktorú bude musieť Slovensko akceptovať. V pondelok to pred rokovaním vlády povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. To, či by k nemu malo dôjsť pred Vianocami, prípadne po nich, je podľa jeho slov otázkou dohody.

“Ja si myslím, že keď už by mal byť nejaký lockdown, mal by byť v čase, keď nás to ekonomicky najmenej poškodí,” komentoval Krajčí, pričom doplnil, že sledujú dáta, no nedá sa predpokladať, čo sa stane, keďže je Slovensko v núdzovom stave.

Testovanie zo slín nie je zlý nápad

To, čo by umožnilo ľuďom, aby sa mohli počas nadchádzajúcich sviatkov stretnúť, je podľa šéfa rezortu zdravotníctva antigénové testovanie. Testov je podľa neho ešte dosť, približne okolo jedného milióna Testovanie zo slín na školách nie je podľa ministra zdravotníctva zlým nápadom, nápad by však potreboval logistickú prípravu. Keďže sa Slovensku podarilo zrealizovať celoplošné testovanie, Krajčí predpokladá, že by sa to dalo zvládnuť.

Dodal, že očkovanie proti novému koronavírusu bude dobrovoľné. Ľuďom sa bude rezort zdravotníctva snažiť poskytnúť všetky presné pravdivé informácie, aby sa mohli rozhodnúť. Minister v očkovaní vidí zmysel. Podľa jeho slov je veľmi dobrým nástrojom, ako poraziť pandémiu ochorenia COVID-19. Pre bezpečnosť ľudí na Slovensku je podľa Krajčího dôležité, aby sa pendleri dali raz za dva týždne pretestovať. Tvrdí, že ide o ochranu slabších.