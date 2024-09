Renáta Názlerová priznala problém pri chudnutí. Pre fanúšikov má silný odkaz, ktorý vás donúti zamyslieť sa

Televízna sudkyňa Renáta Názlerová si servítku pred ústa nedáva. Je úprimná a nebojí sa prehovoriť o veciach, ktoré by mnohí nepriznali. Hoci za posledné obdobie výrazne pokročila v chudnutí, o čom nezabúda informovať svojich fanúšikov na sociálnych sieťach, nie je to vôbec jednoduché.

Nedarí sa jej

Pri prezeraní fotografií Renáty Názlerovej spred 2 rokov a teraz, nejeden ostane prekvapený. Zmena, ktorou si prešla známa moderátorka, je očividná. Chváli sa schudnutou postavou a komplimentmi od fanúšikov. Hoci to môže vyzerať tak, že sa jej darí, vyšla s pravdou von, čo ju v boji s prebytočnými kilami naozaj trápi.



„Aj keď opticky výsledok vidieť, stále sa mi nedarí dostať pod určitú hranicu. Nie vysnívanú, ale minimálnu, ktorú som si stanovila. Niekedy mám pocit, že to ide príliš pomaly. Potom si hovorím, že nevadí, že moje telo si to asi nejako reguluje,” prehovorila úprimne na facebooku a pridala fotografiu svojej postavy, kde ukázala, ako vyzerala pred 24 mesiacmi a dnes.

Čo odkazuje moderátorka?

Renáta je dôkazom toho, aké to vie byť ťažké. Všetci vidia len navonok určitú zmenu, no nevedia o úskaliach, ktoré môžu robiť vrásky televíznej sudkyni.

Následne odkázala fanúšikom na sociálnej sieti, aby podporovali tých, ktorí chudnú a neviedli ich na zlé chodníčky. „A ešte jedna prosba: keď vám niekto povie, že chudne, drží diétu, podporte ho, pomôžte mu. Nehovorte mu, ale veď dnes urob výnimku, na jeden deň to preruš, daj si, veď jeden langoš ťa nezabije,” napísala Renáta.



Ako pokračovala ďalej, pre niekoho, kto naozaj bojuje so svojou závislosťou od jedla, sú to vražedné slová. „Je to to isté, akoby ste alkoholikovi, ktorý sa snaží abstinovať, povedali, že veď ok, abstinuj, ale dnes urob výnimku a daj si s nami frťana. Už mi rozumiete?” opýtala sa televízna sudkyňa svojich fanúšikov na sociálnej sieti.

