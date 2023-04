Rázsochy dostali novú vizualizáciu. Pozrite sa, ako bude vyzerať moderná nemocnica v Bratislave

Nekonečný projekt bratislavskej nemocnice Rázsochy sa po 40 rokoch dostáva do svojej ďalšej etapy. Architektonická firma Mochly-Eldar Architects z Izraela uverejnila novú vizualizáciu a ukázala, ako by mala nová nemocnica vyzerať. Projekt je však stále len na papieri a od možného dokončenia nás delia dlhé roky.

Stovky nových lôžok

Štát zatiaľ plánuje nemocnicu dokončiť v roku 2029 a financovanie má ísť z plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby sa má pohybovať na úrovni 281 miliónov eur. Politici najnovšie sľubujú dokončiť jej hrubú stavbu do druhého kvartálu roka 2026. Plánovaná kapacita nemocnice momentálne je 685 lôžok.

V súvislosti s projektom nemocnice na Rázsochách je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Michala Palkoviča potrebná aj podpora poslancov v Národnej rade SR. Poukázal na to, že parlament nepodporil návrh na zavedenie výnimky z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri významných investíciách, čo podľa neho výrazne spomaľuje procesy.

Dočasne poverený premiér Eduard Heger podotkol, že zodpovednosť za meškanie projektu novej nemocnice už vyvodili. „Dnes to dobiehame. Máme tam kvalitný tím. A robíme všetko pre to, aby sme to stihli. Zatiaľ je to stihnuteľné,“ dodal.