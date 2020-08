Rasizmus môže byť genetickou črtou, s ktorou sa rodíme, naznačuje nový výskum

Zabitie Američana Georgea Floyda policajtom vyvolalo obrovskú vlnu nepokojov, hnutie Black Lives Matters o sebe dávalo vedieť hlasnejšie, než kedykoľvek predtým. Čo však spôsobuje, že ľudia nazerajú na jedincov z iných etník cez prsty?

Rasizmus je prítomný stáročia

Rasizmus nie je žiadnou novinkou, v rôznych podobách je prítomný už po stáročia. Ako je však možné, že aj v moderných časoch záleží na tom, s akou farbou pokožky či do akej etnickej skupiny sa človek narodil? Nová štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) naznačuje, že viera, že jedna skupina ľudí je na základe farby pleti či iných aspektov nadradená nad inou, je pravdepodobne vrodená, píše portál Phys.

Vedcov zaujíma, prečo sa dlhodobo po celom svete objavujú skupiny ľudí veriace, že dokážu robiť lepšie rozhodnutia alebo sú nadradení preto, lebo sa narodili v inej kultúre, v inej etnickej skupine či s inou farbou pleti.

Predchádzajúce výskumy ukázali, že negatívne názory týkajúce sa iných etník sa zvyčajne objavujú súčasne, a to nezávisle od prostredia, v ktorom jedinci žijú. Okrem toho, ľudia zdieľajúci podobné názory týkajúce sa iných etnických skupín často zdieľajú aj podobný genetický profil. Zdá sa teda, že ľudia sa už rodia s predispozíciou veriť, že sú nadradení.

Črty vedúce k politickým názorom v sebe máme zakódované

V rámci jedného z výskumov vypĺňalo dotazník týkajúci sa názorov a postojov 2 000 dospelých nórskych identických a neidentických dvojičiek. Odpovedať mali napríklad na otázky týkajúce sa imigrácie či deportácie imigrantov. Hlavným cieľom vedcov bolo zmerať skóre v oblasti sociálnej dominancie.

Vysoké skóre naznačuje, že jedinec preferuje sociálnu hierarchiu, čo sa zvyčajne prejavuje aj v oblasti politiky. Také skupiny ľudí veria, že isté skupiny jedincov sú podradené a v spoločnosti by mali mať len miesto, ktoré im vyhradí nadradená skupina. Vedci sa nazdávali, že ak názory identických dvojičiek budú zhodnejšie ako názory neidentických, pravdepodobne je za tým genetika (neidentické dvojičky majú DNA zhodnú v nižšej miere ako identické).

Samozrejme, genóm priamo nekontroluje politické názory jedinca. Predispozícia však určuje smer, akým sa človek vyberie a ak počas svojho života stretávame ľudí s rovnakými preferenciami, vplyv sa zosilňuje.

Vedci teda veria, že sa rodíme s istými osobnostnými črtami, následkom ktorých sa počas života dostávame do prostredia, kde sú politické názory posilňované. Zároveň dodávajú, že vplyv rodiny a výchovy je v tomto smere pomerne malý.