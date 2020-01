Rami Malek v ňom ani nemal hrať. Takto mal vyzerať film Bohemian Rhapsody o legendárnej kapele Queen

Svoju premiéru zažil ešte v roku 2018, pozreli si ho milióny divákov a milióny sa aj zamilovali. Film si skutočne získal srdcia mnohých, divákov očarilo herecké obsadenie, dejová línia a, samozrejme, hudba. Vedeli ste však, že hlavnú postavu pôvodne nemal hrať herec Rami Malek?

Film bol slávny skôr, ako sa vôbec objavil na plátnach

Každý, kto má rád rockovú kapelu Queen, sa na film Bohemian Rhapsody tešil skôr, než sa dielo vôbec objavilo na plátnach. Film mal byť oslavou kapely Queen a zároveň mal priblížiť život speváka Freddieho Mercuryho. V Bohemiam Rhapsody môžeme vidieť, že to nemal vôbec jednoduché, búral všetky stereotypy, no musel čeliť ostrej kritike. Po ťažkých začiatkoch však kariéra Freddieho Mercuryho a jeho kapely vystrelila až ku hviezdam a vďaka filmu sme úspechy Queen mohli sledovať od začiatku až po koncert Live Aid, ktorý sa odohral v roku 1985 na štadióne Wembley.

Nielen hudba, ale aj samotný život Mercuryho bol inšpiráciou pre mnohých, Freddie sa totiž nenechal ničím zlomiť a nič ho nedokázalo odradiť od toho, aby si šiel za svojimi snami. Nebál sa vystúpiť z radu, zhodiť šat konformity a na pódium sa postavil aj v čase, keď ho už zrádzalo zdravie a mlel z posledného. Aj keď ste možno o filme Bohemian Rhapsody čítali v minulosti niekoľko článkov, máme pre vás niekoľko zaujímavostí, o ktorých ste možno nevedeli.

Napríklad, názov filmu nie je náhodný, ako iste viete, bol pomenovaný po jednej z najznámejších pesničiek kapely Queen. Vedeli ste však, že skladba bol zložená z troch rôznych pesničiek, ktoré Freddie Mercury napísal a neskôr sa rozhodol, že ich spojí do jednej skladby? Neskôr tvrdil, že text je zmesou náhodných slov a je to jednoducho nonsens. Aj keď to bol risk, jednoznačne sa vydaril. Text piesne však do dnešného dňa nedokážu členovia kapely vysvetliť.

Hlavnú úlohu si mal zahrať Sacha Baron Cohen

Čo sa hereckého obsadenia týka, hlavnú úlohu si mal pôvodne zahrať Sacha Baron Cohen, ktorý sa objavil v dielach ako napríklad Diktátor, Bruno či Borat. Do úlohy Freddieho Mercuryho ho tvorcovia filmu obsadili ešte v septembri v roku 2010, o tri roky neskôr však Cohen projekt opustil. Medzi hercom a tvorcami filmu údajne došlo ku kreatívnym nezhodám a Cohena tak napokon nahradil Rami Malek, bez ktorého si dnes film Bohemian Rhapsody už ani nedokážeme predstaviť.

Hlavným problémom údajne bolo, že Cohen sa nebál ani kontroverznejších scén, členovia kapely Queen však nechceli, aby diváci videli a vedeli všetko. Freddie jednoznačne nemal nudný život, hlavným cieľom filmu však bolo chrániť posolstvo, nie vyobraziť Mercuryho ako nespútaného a promiskuitného kráľa divokých večierkov plných kokaínu. Kým na scénu nastúpil Malek, údajne sa uvažovalo aj o tom, že tvorcovia do hlavnej úlohy obsadia herca Bena Wishawa.

Našťastie, úlohy sa napokon zhostil Rami a členovia kapely sa zhodli na tom, že Malek bol na úlohu ako stvorený. Ten si ju užíval natoľko, že po skončení natáčania filmu si ponechal umelý chrup, vďaka ktorému sa mal viac ponášať na slávneho speváka. Údajne si ho dokonca nechal odliať zo zlata.

Tvorcovia museli čeliť mnohým komplikáciám

Nejednu komplikáciu museli tvorcovia filmu prekonať nielen v hereckom obsadení, ale aj v ďalších záležitostiach. Ako sme spomenuli, v roku 1985 sa odohral 16 hodín trvajúci koncert Live Aid, ktorý bol vyobrazený aj vo filme. Štadión, kde sa koncert odohral, však bol v priebehu rokov niekoľkokrát zbúraný a opäť postavený. Navyše, z roku 1985 neexistujú presné plány a náčrty, na základe ktorých by bolo možné štadión zrekonštruovať. Tvorcovia preto museli improvizovať a využiť dostupné fotografie a videá, aby sa im podarilo pre potreby filmu štadión historicky presne zrekonštruovať. Natáčanie tejto scény prebiehalo hneď v prvý deň, kedy sa tvorba filmu oficiálne rozbehla. Úplne prvou natočenou scénou bol vstup kapely na pódium štadióna Wembley.

Jednoduché to nemali ani herci. Je známe, že pre nejednu úlohu musia herci rýchlo nabrať svalovú hmotu alebo naopak, schudnúť či inak zmeniť svoj výzor, musia sa priučiť bojovým umeniam či získať iné schopnosti a znalosti. Inak to nebolo ani vo filme Bohemian Rhapsody. Herec Joseph Mazzello, ktorý si zahral Johna Deacona, sa napríklad musel od základov naučiť hrať na basovú gitaru. Podobne na tom bol aj Rami Malek, ktorý sa musel do detailu naučiť každý jeden Mercuryho pohyb, musel ovládať každé gesto a každú drobnú nuansu v správaní. Pre Maleka to bolo o to náročnejšie, že o kapele Queen mal dovtedy len povrchné znalosti a všetko potrebné si musel podrobne naštudovať.

V niektorých krajinách si pozriete film len v upravenej verzii

Na to, aby sa herci pripravili na natáčanie koncertu Live Aid, mali dohromady len šesť týždňov. Následne, po zostrihaní a všetkých potrebných úpravách, trvala táto scéna 21 minút. Ak ste film videli v kine, iste uznáte, že tých 21 minút jednoznačne malo čarovnú atmosféru. Za svoj herecký výkon si najviac pochvaly vyslúžil Malek, napriek tomu, že mnohí diváci kritizovali nepresnosti vo filme.

Malek trávil čas nielen učením sa Freddieho pohybov, ale aj skúšaním kostýmov. Niektoré kostýmy boli pôvodné a aby všetko sedelo, ako má, Rami strávil skúšaním s dizajnérkou Julian Dayovou údajne až 50 hodín. Počas nakrúcania muselo byť všetko presne na svojom mieste, počnúc parochňou, až po topánky s podrážkou hrubou viac ako 10 centimetrov.

Ku koncu svojho života žil Freddie Mercury so svojim partnerom a aj keď je film zameraný najmä na jeho hudobnú kariéru, do filmu sú zahrnuté aj jeho životné lásky, Jim Hutton a Mary Austinová. Vzhľadom na to, že je vo filme spomenutá homosexualita, v niektorých krajinách si ho len tak nepozriete. Napríklad, v Malajzii a v Číne je neprístupný mladistvým do 18 rokov a tí, čo majú nad 18 rokov, si ho môžu pozrieť v zostrihanej verzii, z ktorej sú scény, v ktorých sa zmieňuje homosexualita a bisexualita, vystrihnuté.