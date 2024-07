Radko Urbanyak z Ruže pre nevestu mieri do ďalšej šou. Tentoraz to bude on, kto zabojuje o výhru

V Ruži pre nevestu o jeho srdce bojovalo hneď niekoľko žien a vyzerá to tak, že tentoraz nebude výhrou on, ale naopak, bude o výhru bojovať. Televízny ženích totiž prezradil, že sa chystá do ďalšej šou.

Radka Urbanyaka Slovensko spoznalo začiatkom tohto roka, keď TV Markíza prezradila, že sa stane novým ženíchom v druhej sérii zoznamovacej šou Ruža pre nevestu. Radko pritom roky žije v Nórsku a na Slovensko sa vrátil kvôli natáčaniu tejto šou. Po tom, ako Stanka vyhrala jeho srdce, do Nórska s ním však neodišla a on si zbalil kufre sám. Teraz sa však televízny ženích opäť vracia na Slovensko.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Radko Urbanyak (@radkourbanyak)

Fanúšikovia začali tipovať

„Abra-abracadabra, zjavenie na SVK. Dúfam, že ma nepošlú domov po prvej epizóde a že to vyhrám aspoň tentokrát,“ napísal Radko k videu na sociálnej sieti, ktorým oznámil svoju účasť v ďalšej šou. Zatiaľ však neprezradil, do ktorej súťaže sa prihlásil a ani to, aká bude jeho rola.

Fanúšikovia tak sami začali špekulovať, kde by sa Radko mohol tentoraz objaviť a v komentároch zazneli tri tipy – Love Island, Survivor a Farma. Jedna fanúšička pritom vysvetlila, že z časového hľadiska by to najviac sedelo práve na Farmu.