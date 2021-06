Psychologické trilery aj zamotané príbehy. 10 najlepších seriálov prvej polovice roka zo streamovacích služieb

Prvá polovica roku je takmer za nami, preto sme sa pozreli, ako to vyzeralo na obľúbených streamovacích službách Netflix, HBO GO a Apple TV+ čo sa týka seriálovej tvorby. Videli sme množstvo nových kvalitných seriálov a toto sú tie najlepšie z nich, ktoré by ste si nemali nechať ujsť.

Kriminálne vyšetrovania, zamotané prípady, ktoré vám pri sledovaní poriadne popletú hlavy, ale aj skutočné udalosti zachytené zaujímavou formou. Toto aj omnoho viac nájdete v týchto 10 kvalitných seriáloch.

Mare z Easttownu / Mare of Easttown

ČSFD: 89 %

IMDb: 8,6/10

Mnohí diváci aj kritici sa zhodnú na tom, že táto lahôdka z dielne HBO je jedným z najlepších, ak nie celkovo úplne najlepším seriálom prvej polovice tohto roka. Poteší milovníkov kriminálneho žánru, načakaných zvratov, skvelej atmosféry aj výborných hereckých výkonov.

Hlavnú úlohu stvárnila oscarová Kate Winslet a jej postava vás okamžite okúzli, aj keď to nemá v živote vôbec jednoduché. Treba vyzdvihnúť aj samotný koniec seriálu, ktorý nie je prvoplánový, čo by mohlo pri tomto žánri hroziť a prináša dojemnú bodku, ktorá sa niektorých divákov poriadne citovo dotkne.

Detektívka Mare vyšetruje záhadnú vraždu, ktorá sa odohrala v miestnom malom mestečku. Popritom spoznávame jej príbeh a dozvedáme sa viac o nej aj jej rodine, ktorí prežili rôzne životné úskalia. Niektorí diváci si dokonca trúfajú povedať, že v tejto minisérii Kate Winslet predvádza najlepší výkon svojej bohatej a úspešnej kariéry.

Had / The Serpent

ČSFD: 83 %

IMDb: 7,7/10

Seriál vychádzajúci zo skutočných udalostí vás pri sledovaní vtiahne do rušného a pre nás neuveriteľne atraktívneho prostredia Ázie. V hlavnej úlohe sledujeme vraha Charlesa Sobhraja, ktorý pre svoje zločiny dostal prezývku Bikini Killer.

Jeho obeťami sa v 70. rokoch stávali batôžkari cestujúci po Indii a Thajsku, ktorých Charles spolu so svojou pôvabnou manželkou dokázali okúzliť a nalákať do pasce zahalenej rúškom luxusu.

Okrem skutočného príbehu zažijete pri tomto osemdielnom seriáli pocit autenticity aj zo samotného prostredia, do ktorého je zasadený. Hlavní hrdinovia vás budú miestami neskutočne iritovať, to je však v tomto prípade dobre.

Palmer

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,3/10

Streamovacia služba Apple TV+ nastavila latku vo svojej filmovej aj seriálovej tvorbe poriadne vysoko. Preto v našom rebríčku nesmie ich tvorba chýbať.

Eddie Palmer sa po rokoch vracia z väzenia a chce začať žiť znova plnohodnotný život. Podarí sa mu nadviazať puto s malým chlapom z problémovej rodiny, čo sa pre mnohých ukáže ako problém, vzhľadom na Eddieho minulosť.

Hlavného hrdinu výborne stvárňuje spevák a herec Justin Timberlake a Palmer je celkovo veľmi príjemným seriálovým prekvapením prvej polovice tohto roka.

Nevina / El inocente

ČSFD: 86 %

IMDb: 7,9/10

Španielska seriálová tvorba na Netflixe je v poslednej dobe na vysokej úrovni. Dôkazom je aj tento mysteriózny krimi seriál, ktorý je celkovo tým najvýraznejším vo svojom žánri za uplynulé roky.

Ak máte radi seriály, kde nikdy nie je nič tak, ako by ste predpokladali, môžete sa tešiť na množstvo zvratov a skutočne logický a premyslený každý jeden detail až do celkového záveru.

Premisa sa točí okolo hlavného hrdinu, ktorý sa dostane do väzenia za neúmyselnú, doslova úplne náhodnú vraždu. Keď sa z neho vracia von, snaží sa pracovať a žiť život s novou priateľkou. Všetko sa však znova skomplikuje a prevráti mu život na ruby.

Bol by to hriech / It’s a Sin

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,7/10

Svojou atmosférou znova veľmi pútavé dielo odohrávajúce sa v uliciach a na ďalších miestach Londýna. Je zasadený do roku 1981 a sleduje skupinu mladých ľudí užívajúcich si život plnými dúškami.

Homosexuálne vzťahy v tomto období nie sú bezproblémové, pretože sa vo svete začína šíriť nový vírus, ktorý my dnes už veľmi dobre poznáme ako HIV, spôsobujúci ochorenie AIDS.

Seriál prináša pozeranie plné trpkých momentov, ale aj pekných chvíľ. Čo je však isté, dokáže poriadne dojať aj diváka s najsilnejšou povahou.

Vie o tebe / Behind her eyes

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,2/10

Pri britskej tvorbe ešte zostaneme, tentokrát sa pozrieme na vzťahovú drámu s prvkami mysteriózneho trileru, so skutočne zaujímavým spracovaním, ktoré vo vás vyvolá od začiatku obrovskú zvedavosť.

Hrdinka si začne s novým šéfom. Obaja pracujú na psychiatrickej klinike, čo dotvára tú správnu atmosféru. Najtajomnejšia je však žena psychiatra, ktorá zjavne trpí rôznymi poruchami. Všetko sa zamotá, keď sa rozhodne spriateliť s milenkou svojho manžela.

Postupne vyplávajú na povrch nové okolnosti, samotný záver je pre divákov veľkým a nečakaným prekvapením. Práve ten sa stretol s najväčšou kritikou. Napriek tomu má seriál relatívne vysoké hodnotenia, niektorým divákom sa tvorcovia do vkusu predsa len trafili.

Hovory / Calls

ČSFD: 73 %

IMDb: 7,8/10

Seriál, ktorý zaujme predovšetkým svojou originálnou formou, ktorou je vyrozprávaný. V každej kratučkej časti prináša príbeh zachytený výlučne prostredníctvom vzájomne prepojených telefónnych hovorov.

Je dielom režiséra Fede Alvareza, ktorý stojí napríklad za kvalitným hororom Muž v temnote. Ak máte radi seriály, ktoré sú iné než všetky ostatné, pri tomto budete príjemne prekvapení. Odporúčame sledovať ho až do konca.

Lupin / Arsène Lupin

ČSFD: 74 %

IMDb: 7,6/10

Ešte začiatkom roka uviedol streamovací gigant Netflix prvú polovicu francúzskeho seriálu Lupin a nechal divákov nedočkavo čakať na ďalších päť častí, ktoré si môžeme vychutnávať už v týchto dňoch.

Detektívny príbeh ukazuje svojrázneho zlodeja gentlemana, ktorý chce vykonať svoju pomstu prostredníctvom dokonale premysleného plánu. Nadväzuje pri ňom na literárneho hrdinu francúzskych detektívnych poviedok a románov Arsène Lupina.

Night Stalker: Hon na sériového vraha / Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,5/10

Seriál vychádzajúci zo skutočných udalostí sériového vraha prezývaného Night Stalker je zasadený do prostredia Los Angeles v roku 1985. Bol zodpovedný za 14 vrážd, 11 znásilnení, ďalších pokusov o vraždy či niekoľko krádeží.

Vlastným menom Richard Ramirez sa stal postrachom mesta a báli sa ho muži aj ženy, pretože sa mohli stať jeho ďalšími obeťami. Dokumentárny seriál sa vracia k vyšetrovaniu tohto prípadu a k dolapeniu muža, ktorý bol napokon odsúdený na trest smrti.

Pobrežie moskytov / The Mosquito Coast

ČSFD: 69 %

IMDb: 7,2/10

Seriálová adaptácia rovnomenného románu amerického cestovateľa a spisovateľa Paula Therouxa z roku 1981, kde hlavného hrdinu stvárnil jeho synovec, herec Justin Theroux.

Hrá postavu vynálezcu Allie Foxa, muža, ktorý nenávidí celú civilizáciu a vydáva sa so svojou rodinou pri úteku vláde Spojených štátov na nebezpečnú cestu Mexikom. Chce sa dostať až na miesto, ktoré nie je poznačené civilizáciou a žiť tu pokojný život.

Celkovo ide už o druhé spracovanie tejto predlohy. Prvým je rovnomenný film z 1989 s Harrisonom Fordom v hlavnej úlohe.

Ginny a Georgia / Ginny & Georgia

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,5/10

Na záver pridávame jednu oddychovku, ktorá je obrovským mixom žánrov a ani zďaleka nie predvídateľná, než by od nej očakávalo.

Sledujeme v nej život Ginny a jej mamy Georgie, ktoré sú si obrovským protipólom. Prichádzajú žiť do nového mesta, kde by sa chceli po rôznych tragických udalostiach znovu usadiť. Georgia však ukrýva tajomstvo, o ktorom netuší ani jej vlastná dcéra.

Na jednej strane sledujeme bežné problémy dospievajúceho dievčaťa, na druhej sa dostávame do napínavej kriminálnej drámy, ktorá sa môže kedykoľvek poriadne zvrtnúť. Seriál prirovnávajú k obľúbeným Gilmore Girls zmiešaným s príbehom Bonnie a Clyde a drámou, ktorú priniesla obľúbená Euphoria. Diváka vďaka tomu upúta od prvých sekúnd a nepustí až do konca.