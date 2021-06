So sex scénami ani násilím oscarová herečka nemala problém, ukázala by aj viac. HBO má na konte nový kriminálny hit

Stanica HBO nedávno vo svojom vysielaní i na streamovacích platformách (HBO GO a HBO Max) predstavila nový dramatický kriminálny seriál. Mare z Easttownu má ponurú atmosféru, je plný prekvapivých zvratov a je výborne obsadený. Nielen vďaka oscarovej herečke Kate Winslet je táto limitovaná séria hitom.

Aj keď už podobných námetov mnohí iní, vrátane samotného HBO, predstavili niekoľko, aj z novej kriminálnej drámy je hit obrovských rozmerov. Mare z Easttownu (Mare of Easttown) vďaka svojej žánrovej kombinácii predsa len dokázala, že námety o vyšetrovateľoch v Bohom zabudnutých amerických mestečkách, ktorí riešia závažné a brutálne vraždy svojich susedov, ešte stále majú čo ponúknuť. Stačí na to niekoľko správnych ingrediencií.

Sociálna kriminálna dráma s oscarovou herečkou v hlavnej úlohe

V hlavnej úlohe tejto ešte stále čerstvej krimi novinky sledujeme postavu menom Mare Sheehan (Kate Winslet). Detektívka v stredných rokoch žije v zaspatom pensylvánskom mestečku a vyšetruje brutálnu vraždu mladej teenagerky. No zatiaľ, čo nachádza jednotlivé stopy, ktoré vedú k dolapeniu vraha, jej vlastný život sa jej doslova rozpadá pod nohami. Príbeh, ktorý skúma temnú stránku uzavretej komunity, je autentickou výpoveďou o tom, ako rodina a dávne tragédie ovplyvňujú aj našu prítomnosť, píše o svojej novinke HBO.

Tvorcovia v novinke opäť raz stavili na surové stvárnenie príbehu. Ponuré mestečko je domovom rôznorodých charakterov a aj tá najzbytočnejšia postava je v ňom nesmierne dôležitá. Podobných zápletiek sme už na televíznych obrazovkách mohli vidieť niekoľko, no aj po X-tý raz nám tvorcovia vedia ponúknuť svieži námet, ktorý vo výsledku prekvapuje. To je presne tiež prípad Mare z Easttownu.

Je to výborne zahrané a skvelo obsadené, bravúrne podané a správne ponuré. Pri sledovaní tohto seriálu totiž nemáte pocit, že sledujete kriminálku, ale skôr depresívnu rodinnú drámu, kde síce je ústrednou hrdinkou detektívka, no v popredí deja sú viac jej osobné tragédie ako práca. K tomu premenné ako sociálne rozdiely, drogy, prípady zneužívania cirkevnými predstaviteľmi a mnoho ďalších.

S nahotou problém nemala

Skvelé herecké obsadenie je kľúčom k úspechu. V prípade novej minisérie od HBO sa to potvrdilo hneď niekoľkokrát. Žiaden z hercov to na obraze nepreháňa, ale predvádza vystúpenia hodné prestížnych ocenení. Skutočne sa nebudeme čudovať, ak Mare z Easttownu na budúcoročných ceremóniách zaboduje vo veľkom, lebo si to zaslúži.

Obsadiť do postavy detektívky v stredných rokoch Kate Winslet bolo excelentným rozhodnutím. Do role zúboženej matky, ktorá sa vyrovnáva s osobnými problémami, no snaží sa nestratiť zdravý rozum, zapasovala výborne. Ona sama, ako prezradila vo viacerých rozhovoroch, bola z celého projektu nadšená už pri čítaní scenára a ani minútu neváhala nad súhlasom s účinkovaním.

Nevadili jej dokonca ani scény, v ktorých sa mala objaviť jemne odhalená, keďže v Hollywoode nepatrí medzi herečky so „štandardizovanou“ (teda výrazne vypracovanou) postavou. Režisér projektu, Craig Zobel, dokonca herečke ponúkol možnosť upravenia a prestrihania krátkej sex scény, ktorú Winslet absolvovala s hercom Guyom Pearcom. Ona to však odmietla. „Neopováž sa,“ povedala režisérovi oscarová herečka, píše web The Guardian.

Sama však priznala, že najskôr nevedela, ako sa k tomu celému postaviť. Hrať mala totiž nielen ženu v stredných rokoch, ale zároveň aj babičku. „Bude v poriadku, že ako žena v rokoch a zároveň stará mama budem mať na obraze aj jednorazovú známosť? A manžel mi povedal: „Kate, veď to je skvelé.“,“ prezradila v rozhovore pre New York Times.

Ako ďalej poznamenala, nevedela, ako bude na to publikum seriálu reagovať. Nikdy totiž nemala top postavu, čo jej často na oči vyhadzovali aj bulvárne médiá. Aj preto jej režisér seriálu ponúkol možnosť, že jej nedokonalé krivky mierne upraví. S tým ale herečka vôbec nesúhlasila, pretože by to nedodalo na dôveryhodnosti stvárnenia jej postavy. Kate Winslet tak opäť raz ukázala, že je profesionálka a nemusí sa ničoho báť. Ani čiastočnej nahoty, ani brutality, ktorou sa seriál zaoberá, a ku ktorej dôjde aj v súvislosti s ňou. Odmietla tiež akékoľvek obrazové filtre, ktoré by ju ukázali inak, než v skutočnosti vyzerá. Mejkapu využívali maskéri v jej prípade len veľmi málo.

Výsledná krátka sex scéna je navyše spracovaná veľmi decentne a skutočne hodnoverne – presne takto totiž vyzerajú „jednorazovky“ dospelých rodičov.

Výborné hodnotenia predznamenávajú 2. sériu

Mare z Easttownu sa teší nesmiernej popularite nielen v anglicky hovoriacich končinách, ale aj u nás, čoho dôkazom sú skvelé hodnotenia na ČSFD. Používatelia tohto webu dali novinke od HBO hodnotenia až 89 %, vďaka čomu sa seriál ocitol na 46. mieste medzi najlepšími seriálmi, aké kedy vznikli. A aj toto svedčí o tom, že novú 7-dielnu kriminálnu drámu skrátka musíte vidieť.

O úspechu svedčí aj sledovanosť, ktorá bola taktiež viac než uspokojivá a stúpla od epizódy k epizóde. Tu preto vyvstáva otázka, či sa aj napriek pôvodnému zámeru spraviť z Mare len jednorazovú záležitosť, nedočkáme aj druhej série. Potenciál by totiž podľa mnohých fanúšikov seriálu mohla mať. Kam by sa ale dej uberal?

Jednoznačnú odpoveď hľadal web Screenrant priamo u scenáristu a tvorcu seriálu Brada Ingelsbyho. Ten potvrdil, že nové epizódy by eventuálne vzniknúť mohli, nezávisí to však len na tvorcoch, ale najmä na stanici HBO. Tá zvyčajne všetky svoje úspešné projekty na nové série obnovuje ešte v priebehu ich vysielania. Tentokrát tak neurobila a ktovie, či napokon o nové epizódy aj bude mať záujem. Pokračovanie by však rozhodne mnohých potešilo. Či by sa ale podarilo nadviazať úspechom na prvú sériu, je otázne.

Viac fotografií zo seriálu Mare z Easttownu nájdete v galérii nižšie: