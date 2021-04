Prvý vznikol len 29 dní po potopení lode: 8 filmov o Titanicu, o ktorých existencii ste možno nevedeli

V dnešný deň si svetová história pripomína tragickú udalosť, pri ktorej prišlo o život 1503 ľudí. Potopenie zaoceánskeho parníka Titanic fascinuje mnohých dodnes. Jeho príbeh pozná každý nielen na základe historických faktov, ale aj sprostredkovane, cez mnohé celovečerné filmy a dokumenty, ktorých boli vytvorené desiatky. Prvý z nich dokonca vznikol len 29 dní po katastrofe.

Už 109 rokov uplynulo od tragického osudu parníka RMS Titanic, ktorý sa presne dnes – 15. apríla roku 1912 po zrážke s ľadovcom potopil v hlbokých a chladných vodách Atlantiku. Luxusný parník doplatil – podľa historických údajov – na nedostatok záchranných člnov na palube, ale aj na viacero ďalších faktorov. Tie často spracovávajú najmä dokumentaristi na základe historických podkladov. Fantázia tvorcov celovečerných filmov však na jednu z najtragickejších námorných katastrof v dejinách ľudstva nazerá aj z iných uhlov pohľadu.

O potopení Titanicu vznikli desiatky nielen dokumentárnych, ale aj hraných filmov, či dokonca seriálov. Najznámejším spomedzi nich je jednoznačne veľkofilm režiséra Jamesa Camerona s Leonardom DiCapriom a Kate Winslet v hlavných úlohách. Viac než zaujímavé sú ale aj počiny, ktoré vznikli dávno predtým, než Cameronov veľkofilm rozplakal milióny divákov po celom svete.

Mnohé z nasledujúcej osmičky filmov nerozprávajú síce úplne o Titanicu a nerekonštruujú známu námornú katastrofu, berú si z nej však niektoré motívy. Možno vás aj prekvapí, že tragédia luxusného parníka sa stala námetom napríklad pre film príznačný nacistickou propagandou, či to, že vôbec prvý film vydaný len 29 dní po potopení lode, mala na svedomí jedna z jeho preživších.

Saved from The Titanic (1912)

Znie to skutočne neuveriteľne, ale tento film vznikol len 29 dní po potopení slávnej lode. Krátkometrážna nemá snímka trvajúca len 10 minút bola napísaná Dorothy Gibsonovou, ktorá katastrofu prežila a aj si v ňom zahrala. Krátky film rozpráva jej príbeh, no dnes by sme ho v archívoch hľadali márne.

Film bol totiž dva roky po jeho nakrútení a uvedení stratený. Predpokladá sa, že bol zničený pri požiari štúdia Eclair, ktoré film vyrobilo. Hlavná hrdinka hrá v snímke samú seba a má v nej oblečené tie isté šaty, ktoré mala na sebe aj v noc, keď ju z Titanicu zachránili.

La hantise (1912)

Druhým krátkometrážnym filmom, ktorý tematiku Titanicu spracováva – aj keď v tomto prípade len okrajovo – je francúzska nemá snímka La hantise. Jeho režisérom a scenáristom bol Louis Feuillade a v hlavnej úlohe sa v ňom predstavili dve herecké mená francúzskej kinematografie – Renée Carl a René Navarre.

24-minútový nemý film rozpráva príbeh ženy, ktorej veštica oznámi, že jeden z jej milovaných čoskoro umrie. Žena sa preto snaží svojho manžela presvedčiť, aby nenastúpil na Titanic, pretože sa bojí o jeho život.

Snímka primárne nemá rozprávať o tragédii, ale režisér ňou chcel poukázať na podvody pri veštení, ktoré môžu vyrásť až do obsedantnej viery v nadprirodzeno. Film je možné zhliadnuť zadarmo na YouTube, kde k dispozícii aj s anglickými titulkami.

In Nacht und Eis (1912)

Tretím filmom, ktorý vyšiel v rovnaký rok, ako sa Titanic potopil a rozpráva priamo o tragédii, je nemecká snímka známa aj pod názvom Der Untergang der Titanic.

Za viac ako polhodinovým filmom stojí rumunský režisér Mime Misu, ktorý sa v ňom pohral aj so žánrovými presahmi. Miestami totiž ide o hrané dielo a miestami o dokument. Zachytáva v ňom nástup cestujúcich na palubu Titanicu, ich život na lodi aj prácu námorníkov v podpalubí.

Film V noci a ľade bol dlhé roky považovaný taktiež za stratený, avšak v roku 1998 sa ho podarilo nájsť v súkromnom archíve jedného zberateľa filmov. Taktiež je možné ho zhliadnuť na YouTube.

Atlantic (1929)

Prvým už vydarenejším filmom je táto snímka z roku 1929, ktorá prekvapí nielen svojím prevedením, ale aj experimentovaním. Keďže ide o prvý zvukový film, rozhodli sa jeho tvorcovia ho nakrútiť hneď v troch jazykových verziách (v angličtine, nemčine a francúzštine) a aj v nemom prevedení.

Atlantic síce rozpráva príbeh fiktívnej lode Atlantic, všetko ostatné však súhlasí s históriou. V centre diania stojí muž, ktorý sa spolu so svojou manželkou plavia na nepotopiteľnom zaoceánskom parníku. Počas plavby sa muž zamiluje do jednej pasažierky a má s ňou aféru, na ktorú mu manželka príde. Uprostred plavby však loď narazí do ľadovca a začne sa potápať – koniec príbehu pozná každý.

Atlantic z rady týchto filmov vyčnieva najmä preto, že pre Nemecko išlo o vôbec prvý zvukový film v histórii kinematografie. Film vznikal na lodi podobnej Titanicu, konkrétne išlo o parník RMS Majestic. Názov snímky neobsahuje slovo Titanic a nikde inde vo filme sa ani nespomína, pretože spoločnosť White Star Line odmietla dať filmárom povolenie na jeho použitie.

Titanic (1943)

Nemci však tragédiu lode Titanic nevyužili len jedenkrát v histórii kinematografie. Počas druhej svetovej vojny vznikol propagandistický film, ktorým sa Nemci snažili poukázať na kapitalistickú Britániu a mnoho zo skutočných postáv bolo vykreslených v negatívnych konotáciách. Napríklad riaditeľ spoločnosti White Star Line Bruce Ismay tu vystupuje ako zákerný Žid, ktorý haváriu Titanicu zavinil svojou chamtivosťou.

Snímka má 2 režisérov – Herberta Selphina a Wernera Klinglera, ktorý Selphina nahradil, pretože ten bol uväznený. Hovorí sa, že na výrobu filmu finančne prispel samotný Joseph Goebbels, ktorý aj na filmovačku dozeral. Snímku ale v nacistickom Nemecku zakázal – premietať sa mohla len v Treťou ríšou okupovaných územiach.

Nemecký Titanic z čias druhej svetovej vojny sa podarilo zachrániť a v roku 2005 bol film zreštaurovaný a jeho necenzurovaná verzia bola vydaná na DVD.

Titanic (1953)

Prvý film s titulom veľkofilmu, ktorý dostal aj masívny rozpočet a stojí za ním rovnaké štúdio ako za Camerovnovým projektom z roku 1997, teda štúdio 20th Century Fox, prišiel v roku 1953. Režisér Jean Negulesco dostal k dispozícii neuveriteľných 1 805 000 dolárov a divákom predstavil pozoruhodný film, ktorý na tú dobu vyzeral naozaj veľkolepo.

V centre diania stojí odcudzený manželský pár, ktorý sa snaží vyriešiť svoje osobné problémy počas plavby zaoceánskym parníkom. Všetko však skomplikuje havária lode, ktorá sa potápa a času na záchranu nezostáva veľa.

Vo filme si zahralo množstvo známych mien Hollywoodu – medzi nimi napríklad Clifton Webb, Barbara Stanwyck, Robert Wagner, Audrey Dalton a mnoho ďalších.

A Night to Remember (1958)

Jedným z najlepšie hodnotených starších filmov o potopení Titanicu je projekt nakrútený na motívy rovnomenného románu Waltera Lorda. Čiernobiely film režiséra Roya Warda Bakera sleduje osudy ľudí na lodi, ktorí sa snažia prežiť jej potápanie do hlbín Atlantiku.

Film si získava pozornosť vďaka svojmu spracovaniu aj dnes a v roku 1959, teda rok po uvedení, bol ocenený Zlatým glóbusom ako Najlepší zahraničný film (snímka je pôvodom britskej produkcie).

V hlavnej úlohe sa tu predstavil herec Kenneth More ako druhý dôstojník Titanicu, Charles Herbert Lightoller. Okolo tejto skutočnej postavy je tiež postavený celý film.

Raise the Titanic (1980)

Nielen dobré, ale aj zlé filmy sa okolo Titanicu podarilo hollywoodskym filmárom nakrútiť. Jedným z takých je aj snímka, v centre ktorej nestojí samotná tragédia, ale nájdenie vraku na dne Atlantiku a jeho opätovné vyzdvihnutie na hladinu a dovedenie do cieľovej destinácie.

Tvorcovia si domysleli, že na palube Titanicu bol v roku 1912 prevážaný nerast, ktorý by pomohol Američanom vybudovať nový obranný systém a vyhrať tak studenú vojnu medzi USA a Sovietskym zväzom. Partia odborníkov tak dostane neľahkú úlohu – nájsť vrak Titanicu a dostať ho späť na hladinu skôr, než to spraví Sovietsky zväz.

Film sa stal terčom kritiky najmä preto, že zneuctil pamiatku obetí svojím sci-fi námetom a popieraním niektorých historických faktov. Vrak v tomto filme sa napríklad podarí z hlbín Atlantického oceánu dostať v celku, pričom loď samotná sa pri potápaní rozlomila na dve časti. Historické nepresnosti tak mali v zuboch najmä pamiatkari, ale aj diváci, ktorým sa film vyslovene nepáčil, a tak snímka skončila aj so slabými tržbami. A to si hlavné postavy zahrali pomerne známe hollywoodske mená – Jason Robards (Vtedy na Západe), či Alec Guiness (Star Wars).