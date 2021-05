Zelenú dostala prvá čínska vakcína. WHO ju odsúhlasilo pre krajiny, ktoré nemajú dosť očkovacích látok

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dala súhlas na núdzové použitie vakcíny proti koronavírusu od čínskej firmy Sinopharm.

Má byť súčasťou programu pre krajiny, ktoré nemajú dostatok vakcín

Rozhodnutie technickej poradnej skupiny WHO otvára možnosť, že by sa aj táto očkovacia látka mohla v nadchádzajúcich týždňoch alebo mesiacoch dostať do programu COVAX a prostredníctvom neho do krajín, ktoré nemajú dostatok vakcín.

Sinopharm verejne sprístupnil veľmi málo dát, s výnimkou efektívnosti svojich dvoch očkovacích látok – jednej vyvinutej Pekinským inštitútom biologických produktov a druhej od Wu-chanského inštitútu biologických produktov. WHO pre núdzové použitie hodnotila pekinskú vakcínu.

Stala sa šiestou vakcínou, ktorá dostala zelenú od WHO

Ako uviedol generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pekinská vakcína „sa tak stala šiestou, ktorá dostala od WHO potvrdenie o bezpečnosti, efektívnosti a kvalite”, čo podľa jeho slov rozšírilo zoznam očkovacích látok, ktoré môže nakúpiť COVAX a tiež to dáva „krajinám istotu pre urýchlenie vlastných regulačných súhlasov,” aby mohli dovážať a podávať túto vakcínu. Ďalšími so súhlasom od WHO sú vakcíny od Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca a verzia AstraZeneca vyrábaná Serum Institute of India.

Iný poradný orgán, ktorý WHO radí v súvislosti s vakcínami, sa už skôr vyjadril, že veľmi dôveruje ochrane vakcíny od Sinopharm vo vekovej skupine 18 – 59 rokov, no má nízku dôveru, čo sa týka jej efektívnosti u ľudí vo veku 60 rokov a starších. Jeho členovia konštatovali, že majú „veľmi nízku dôveru” k dostupným dátam o vážnych vedľajších účinkoch v tejto vekovej skupine.

V EÚ vakcínu od Sinopharmu používa Maďarsko.