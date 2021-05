Prosby česko-slovenských fanúšikov boli vypočuté: Špeciál Priateľov napokon uvidíme aj u nás

Len minulý týždeň nám spoločnosť HBO Europe zastrešujúca kanály HBO aj streamovaciu službu HBO GO v strednej Európe potvrdila, že chystaný špeciál sitkomu Priatelia v dohľadnej dobe u nás uvedený nebude. Mnohí preto očakávali, že sa jej dočkáme až v druhej polovici tohto roka, kedy sa služba HBO GO pretransformuje na HBO Max. Teraz je ale všetko inak.

Po tom, čo nášmu webu bola potvrdená informácia, že špeciálnu hodinovú epizódu sitkomu Priatelia (Friends) v našich teritóriách neuvidíme, zostalo mnoho fanúšikov sklamaných. Aj v HBO však vedia, že o takúto veľkú udalosť tunajších verných divákov ukrátiť skrátka nemôžu a epizódu s názvom The One Where They Got Back Together uvidíme napokon aj u nás. Exkluzívne ju uvedie streamovacia služba HBO GO.

Priatelia napokon aj u nás

Ako informoval v tlačovej správe Bohuš Mäsiarčik, špeciál bude v našich končinách uvedený pod distribučným názvom Priatelia: Zase spolu a rovnako ako v USA, aj u nás sa ho dočkáme 27. mája.

V bonusovej jednohubke sa Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer opäť vracajú do štúdia Stage 24, jedného zo štúdií spoločnosti Warner Bros. v kalifornskom Burbanku, v ktorom sa ikonický komediálny seriál pôvodne natáčal, a to na živo prenášanú improvizovanú oslavu populárneho seriálu.

Okrem šestice hlavných protagonistov aj iní hostia

Okrem šestice predstaviteľov hlavných postáv sa v relácii objaví tiež veľa ďalších špeciálnych hostí, okrem iného: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon a Malala Yousafzai.

Výkonnými producentmi tohto špeciálu sú opäť Kevin Bright, Marta Kauffman a David Crane, producenti “pôvodných” Priateľov, a ďalej Ben Winston, ktorý špeciálnu časť tiež režíruje.

Na jej tvorbe sa podieľala produkčná spoločnosť Warner Bros. Unscripted Television v spolupráci so spoločnosťami Warner Horzion, Fulwell 73 Productions a Bright/Kauffman/Crane Productions. Predstavitelia hlavných postáv sa tiež ujali úloh výkonných producentov.

