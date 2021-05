HBO uvedie špeciálnu časť Priateľov už o pár dní. Slovenských fanúšikov však čaká sklamanie

Fanúšikovia kultového sitkomu Priatelia sa dočkali. Dlho očakávaná bonusová časť je hotová a už je konečne známy aj dátum jej premiéry. HBO ešte včera večer nášho času zverejnilo aj prvý teaser a aj zoznam hosťujúcich hviezd.

Ak patríte ku skalným milovníkov sitkomu Priatelia (Friends), zapíšte si do diárov a kalendárov deň 27. máj 2021. Práve vtedy sa totiž na streamovacej platforme stanice HBO objaví už takmer 2 roky sľubovaný špeciál pod názvom The One Where They Get Back Together. Služba HBO Max dátum premiéry i ďalšie dôležité informácie zverejnila na sociálnych sieťach aj s krátkym teaserom, pozrieť si ho môžete nižšie.

Okrem šestice hercov aj množstvo iných hviezd

Ako už je dlhšie známe, nepôjde o pokračovanie príbehu, ale o stretnutie hlavnej šestice hercov pred kamerami aj spolu s tvorcami Martou Kauffman, Davidom Cranom a ďalšou várkou špeciálnych hostí.

Reunion špeciál Priateľov prinesie spomienky na nakrúcanie, na tie najlepšie scény a rozhovory o tom, kam sa šestici hercov podarilo odvtedy dostať. Samozrejme, dôjsť má aj na prekvapenia. Jedným z nich je množstvo hosťujúcich známych mien. Kompletný zoznam HBO Max taktiež zverejnilo na sociálnych sieťach.

Okrem najpopulárnejšej zostavy v hodinovom špeciály uvidíme známe tváre, ktoré naprieč 10 sériami v sitkome účinkovali. Chýbať nebude Christina Pickles (Judy Geller), Maggie Wheeler (Janice), Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther) či Reese Witherspoon (Rachelina sestra Jill).

Týchto doplnia aj verní fanúšikovia Priateľov z radov celebrít ako David Beckham, Justin Bieber, Lada Gaga, Cara Delevingne, Cindy Crawford, k-pop skupina BTS či známy britský moderátor James Corden a ďalší. Ich úlohou bude zrejme len spomínať na to, ako sitkom v čase jeho vysielania sledovali a čo pre nich znamená.

Dočkáme sa premiéry aj na Slovensku?

Bonusovú časť exkluzívne uvedie streamovacia platforma HBO Max na všetkých trhoch, kde aktuálne pôsobí. Už dlhšie je známe, že služba sa má dostať aj na slovensko-český trh. Tu si aktuálne môžu predplatitelia vychutnávať obsah knižnice HBO GO, ktorá sa má na Max pretransformovať počas najbližších mesiacov. Len nedávno do knižnice tunajších predplatiteľov pribudlo všetkých 10 sérií Priateľov v pôvodnom znení s titulkami i legendárnym slovenským a českým dabingom. Mnohí preto predpokladali, že sa nového dielu dočkáme aj u nás.

Ako ale pre Interez potvrdila PR manažérka spoločnosti HBO Europe Pavla Brožková, tunajší diváci špeciál Priateľov napokon 27. mája neuvidia.

“Pokiaľ ide o premiéru špeciálu Priateľov, tak tá sa týka skutočne len HBO Max. Obsah HBO Max v Európe bude oznámený s príchodom služby do našich teritórií, čo bude v druhej polovici tohto roka,” uviedla Brožková. Skôr ako v tomto termíne tak bonusovú časť na tunajšej streamovacje službe HBO GO fanúšikovia očakávať nemusia.