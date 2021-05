Takto bude vyzerať návrat Priateľov: HBO zverejnilo trailer, ktorý rozplače všetkých verných fanúšikov

Stanica HBO spolu s vlastnou streamovacou platformou HBO Max nezaháľa a aj naďalej zahŕňa fanúšikov sitkomu Priatelia novinkami ohľadom chystaného hodinového špeciálu. Po zverejnení prvých informácií a aj dátumu premiéry prišiel na rad aj vôbec prvý trailer. Ten chytí za srdce nejedného skalného diváka kultového seriálu.

Už 27. mája uvedie HBO Max exkluzívny celovečerný špeciál sitkomu Priatelia (Friends) pod názvom Friends Reunion, ktorý dá opäť dohromady pred kameru šesticu najznámejších priateľov z New Yorku.

Bonusová časť plná spomienok na kultový sitkom

Špeciálna epizóda bude uvedená exkluzívne na platforme HBO Max pod názvom The One Where They Got Back Together (O tom, ako sa opäť streli). Doposiaľ sa o nej ale veľa nevedelo. To sa zmenilo po včerajšku, kedy bol vydaný vôbec prvý trailer. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Ako je z upútavky zrejmé, šestica hlavných hercov sa stretne v známych prostrediach, kde budú spomínať na jednotlivé epizódy odvysielané počas 10-ročnej histórie seriálu. Čítať budú známe hlášky zo scenára a stretnú sa aj s hosťujúcimi hviezdami seriálu. Bonusom budú aj ďalšie známe celebritné tváre, ktoré budú mať v celovečernom špeciále taktiež veľmi dôležitú úlohu.

Na Slovensku špeciál zatiaľ neuvidíme

Tvorcovia sľubujú veľmi emotívny návrat k jednému z najúspešnejších sitkomov v dejinách televíznej zábavy. Je však škoda, že si túto bonusovú časť po rokoch nebudú môcť v deň premiéry, teda 27. mája, pozrieť všetci na celom svete.

Keďže ide o exkluzivitu určenú výhradne pre HBO Max, dostanú ju zatiaľ len diváci na území USA. Túto informáciu pre web Interez.sk potvrdila aj PR manažérka spoločnosti HBO Europe, Pavla Brožková.

„Pokiaľ ide o premiéru špeciálu Priateľov, tak tá sa týka skutočne len HBO Max. Obsah HBO Max v Európe bude oznámený s príchodom služby do našich teritórií, čo bude v druhej polovici tohto roka,“ uviedla. Skôr ako v tomto termíne tak bonusovú časť na tunajšej streamovacej službe HBO GO fanúšikovia očakávať nemusia.