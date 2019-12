Prominentný právnik ubil líšku bejzbalkou. Ohavným činom sa pochválil na Twitteri

Prominentný britský právnik Jolyon Maugham, ktorý často vystupuje v médiách ako obhajca zotrvania Veľkej Británie v EÚ, sa vo štvrtok ráno pochválil na Twitteri tým, že na svojej záhradke ubil na smrť bejzbalkou líšku. Následne sa čudoval veľkému počtu – prirodzene predovšetkým negatívnych – reakcií, ktoré jeho post vyvolal, a snažil sa nájsť pre svoj čin odôvodnenie. „Dnes ráno som už zabil líšku s bejzbalkou. A vy sa máte ako?“ znela pôvodná správa, ktorú známy 48-ročný právnik zavesil krátko po ôsmej ráno na Twitter.

Briti ho doteraz poznali najmä ako šikovného právnika, ktorý založil iniciatívu s názvom Projekt Dobré zákony, a v rámci nej sa snažil prostredníctvom podaní na súdy spochybňovať legálnosť plánovaného vystúpenia Británie z únie. Vo štvrtok ho však ľudia spoznali aj ako necitlivého človeka, ktorý nevie, čo je zlé na ubití líšky bejzbalkou.

Already this morning I have killed a fox with a baseball bat. How’s your Boxing Day going?

— Jo Maugham QC (@JolyonMaugham) December 26, 2019