Profesionálna fotografka nám prezradila, či sa dajú kvalitné fotografie robiť aj mobilom: Jej odpoveď mnohých prekvapí

Vianoce sa nezadržateľne blížia a mnohí z vás si počas nich iste vyhotovujú rodinné fotografie. Momentky z Vianoc sú krásnou spomienkou, ku ktorej sa radi vraciame aj o niekoľko rokov neskôr. Profesionálnej fotografky Simony sme sa pýtali, či stačí na fotenie kvalitných fotografií mobil, alebo je lepšie mať profesionálnu výbavu.

Stačí aj mobil?

„V dnešnej dobe sa veľmi často diskutuje o tom, či mobilné telefóny dokážu nahradiť tradičné foťáky pri vytváraní kvalitných fotiek. Aj keď mobily, najmä nové modely, majú skvelé technológie a fotia naozaj dobre v rôznych podmienkach, nemyslím si, že je možné tradičné fotoaparáty úplne nahradiť vo všetkých situáciách, najmä ak chce človek fotiť profesionálne,“ vysvetľuje profesionála fotografka Simona.

Podľa Simony má veľa moderných telefónov vynikajúce kamery, ktoré umožňujú vytvárať veľmi kvalitné fotografie. Napríklad, iPhone, Samsung, alebo Google Pixel zvládajú snímky s vysokým rozlíšením, výborným dynamickým rozsahom a skvelými detailmi, a to aj pri slabšom osvetlení. Pre bežné portréty, momentky alebo fotky na sociálne siete sú podľa nej skvelé a dokážu vytvoriť dosť pôsobivý vizuálny dojem.

„Ale aj tak, profesionálne fotoaparáty majú väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o prispôsobenie nastavení, ako napríklad clona, ISO a expozícia a používajú kvalitné objektívy, ktoré majú oveľa väčšiu kontrolu nad kompozíciou, ostrosťou atď. Poradia si tiež s extrémnymi podmienkami, ako sú slabé svetlo, rýchly pohyb, či zložité osvetlenie.“ Simona objasňuje, že majú tiež väčšiu kapacitu pre úpravy v postprodukcii, čo je pre profesionálne fotografie kľúčové.

Toto umelá inteligencia nedokáže

Vysvetľuje, že či už ide o profesionálne fotenie v ateliéri alebo počas rôznych udalostí, vždy je lepšie mať fotoaparát s kvalitným objektívom. Umožňuje totiž väčšiu kontrolu nad finálnym výsledkom a detailmi. Mobil ale považuje za super riešenie, ak ide o osobné projekty, prípadne kreatívne snímky na sociálne siete. Rozdiel medzi dvoma technológiami je podľa fotografky v súčasnosti menší než kedykoľvek predtým.

Dodáva, že si sama nevie predstaviť, že by svoje fotografie vyhotovovala mobilom. Horúcou témou je podľa nej aj umelá inteligencia a čo všetko sa dá vďaka nej dotvoriť v postprodukcii. „Zákazník si však platí nielen za skvelé fotky, ale aj za zážitok. A práve zvieratá, s ktorými fotím, kostýmy a vizáž je to, čo tým fotkám dodáva šmrnc. Aj keby som do desiatich fotiek chcela v AI dotvoriť vlka, na každej jednej fotke budú vlk aj kostýmy iné. Umelá inteligencia ešte nedošla tak ďaleko, aby boli tieto prvky na fotkách zakaždým rovnaké,“ dodáva na záver fotografka.