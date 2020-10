Problém na Orave. Dva dni pred testovaním a nám nikto nič oficiálne neoznámil, hovorí starosta

Dva dni pred spustením pilotnej fázy testovania obyvateľstva na nový koronavírus majú oravské samosprávy len málo informácií, hovorí poslanec Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja a starosta Malatinej Zdenko Kubáň.

Podotkol, že mu doposiaľ nikto oficiálnou cestou neoznámil termíny testovania, všetko sa dozvedá len prostredníctvom médií. Kritizuje aj niektoré usmernenia, ktoré ako hlava obce nevie zabezpečiť.

Mnoho otázok nie je zodpovedaných

“Mnoho otázok stále nemám zodpovedaných, napríklad ako budú chránení moji zamestnanci, ak ich donútim byť na odbernom mieste. Dobrovoľníkov zatiaľ nemám, a to máme v obci aj spoločenstvá, no ľudia skrátka nechcú riskovať,” uviedol Kubáň.

Starosta poukázal aj na to, že doposiaľ do obce neprišli hygienici, aby skontrolovali odberné miesta. Nevie, či bez ich dovolenia môže odberné miesto zriadiť. “Podľa usmernenia chcú dve miestnosti s rozmermi približne 25 štvorcových metrov (čakáreň) a 15 štvorcových metrov (miestnosť na odbery). No minister obrany Jaroslav Naď ráno v rádiu hovoril už o troch miestnostiach – tá tretia má byť na čakanie na výsledky. Tiež hovoril o tom, aby ľudia išli v jednosmerke, čo považujem za úsmevné. Jednosmerka sa v kultúrnych domoch zabezpečiť nedá. A ak chcú ešte aj toaletu pre ľudí, je to absolútne nemožné,” skritizoval starosta.

Pilotná fáza už počas víkendu

Zdôraznil, že ak má minister obrany testovanie naozaj premyslené, ako to tvrdí, treba s tým mestá a obce oboznámiť oficiálnou cestou. “A nie, aby to starostovia museli ráno počúvať z rádia zo záznamu. Je smutné, že doposiaľ neexistuje jednotný manuál, ktorým by sa samosprávy a obyvatelia mohli riadiť,” dodal Kubáň.

Námestovo je na tom podobne

Pilotnú fázu testovania obyvateľstva na COVID-19 sa v Námestove snažia zabezpečiť čo najlepšie, povedal pre TASR prednosta tamojšieho mestského úradu Dušan Jendrašík. “Je naozaj veľmi komplikované organizovať a zabezpečovať niečo tak zložité, ako je celoplošné testovanie za minimálny čas a s minimom informácií,” zhodnotil prednosta. Bezpečnosť dobrovoľníkov a pomocníkov sa budú snažiť zabezpečiť vo vlastnej réžii, keďže zatiaľ nevedia, či bude zabezpečená zo strany štátu. “Ľudí zatiaľ dosť nemáme, uvidíme, ako sa situácia vyvinie a koľko ich budeme vedieť zabezpečiť,” doplnil Jendrašík.

Tvrdošín je naopak na testovanie pripravený

Mesto Tvrdošín je na pilotnú fázu testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 v rámci možností už pripravené. Pre TASR to v stredu povedal primátor mesta Ivan Šaško. Doplnil, že v meste nachystali sedem testovacích miestností, dobrovoľníkov majú dostatok a čaká ich viac-menej len dolaďovanie detailov.

„Priestory sme pripravili tak, aby sa jednými dverami vchádzalo, druhými vychádzalo. Regionálny úrad verejného zdravotníctva by vybrané miestnosti mal akceptovať, vyberali sme ich tak, aby sme splnili všetky predpoklady. Miestnosti budú mimo našich škôl, dali sme ich do športovej haly, do mestského hotela či na plaváreň. Oproti voľbám sme vybrali iné priestory, ktoré sú v aktuálnych podmienkach vhodnejšie,“ priblížil tvrdošínsky primátor.

Na Orave a v Bardejove by malo byť počas pilotnej fázy celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 otestovaných od piatka (23. 10.) do nedele (25. 10.) 180 000 osôb v rámci 235 odberných miest. Na testovaní sa bude podieľať viac ako 2500 vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.