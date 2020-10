Na výber sú už len 2 možnosti. Buď bude plošné testovanie alebo úplný lockdown, pripustil Matovič

Slovensko má v súčasnej epidemiologickej situácii a jej vývoji dve možnosti, buď lockdown celej krajiny, alebo to bude niečo, čo umožní ľuďom vyhnúť sa tomuto lockdownu. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).

Na výber sú už len 2 možnosti

Po rokovaní vlády oznámil, že sa musíme pripraviť na pokorenie hranice 3-isíc prípadov denne a týždeň na to aj 4-tisíc a 5-tisíc prípadov denne. Za 4 týždne by podľa premiéra bolo v nemocničných lôžkach 5-tisíc ľudí. Bol by to obrovský nápor na zdravotníctvo a najmä na zdravotníkov.

“Existuje možnosť, že odborníci z pandemickej komisie a ústredného krízového štábu rozhodnú, že celoplošné testovanie je pri súčasnej situácii málo a navrhnú celoštátnu karanténu. Ideme ako vlak, ktorému prestali fungovať brzdy. Musíme ho zastaviť,” povedal.

Lockdown by mohol trvať 3 týždne

Ani celoplošné testovanie podľa Matoviča v tejto situácii už nemusí stačiť na to, aby sa šírenie nákazy spomalilo. Taktiež poznamenal, že opatrenia, ktoré sme prijali už nemusia stačiť. “Sme dva týždne za Českom, kde riešia, ako spaľovať mŕtvoly,” povedal premiér.

Možný lockdown by podľa premiéra mal trvať tri týždne. Ak by nastal, zmení sa aj režim na hraniciach. Ak by prišlo k uzavretiu krajiny, uzavreli by sa podľa neho všetky prevádzky, ktoré nie sú nevyhnutné pre infraštruktúru krajiny, prísne obmedzenia by sa týkali aj pohybu ľudí. Prirovnal to k situácii v jari v Španielsku. Premiér oznámil aj ďalšie úmrtie lekára.

Ústredný krízový štáb zasadne vo štvrtok (22. 10.) od 8.00 h v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie nového koronavírusu. TASR to potvrdila Petra Friese z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR. Ako avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO), ešte predtým v stredu bude rokovať konzílium odborníkov aj pandemická komisia. Odborníci majú posúdiť účinnosť platných opatrení, otázku celoplošného testovania, prípadne možnosť lockdownu.