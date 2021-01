Pritiahnu divákov do kín? Najočakávanejšie filmy roku 2021, na ktoré čakáme už aj dva roky

Rok 2020 nebol pre filmovú distribúciu do kín prívetivý, práve naopak. Očakávané premiéry boli presunuté na rok 2021 a slovenské kiná fungovali množstvo času v obmedzenej prevádzke alebo boli úplne zatvorené. Väčšinu z očakávaných filmov, ktoré sme mali vidieť v minulom roku, si teda budeme môcť vychutnať až počas tohto nového.

Namiesto preplnených kín sa pozornosť filmových fanúšikov za uplynulé mesiace presunula na streamovacie služby. Najväčší blockbuster, ktorý sa dostal na strieborné plátna bol film Tenet ikonického Christophera Nolana. Veríme, že tento rok bude pre kiná priaznivejší, pretože nevychutnať si niektoré z týchto filmov na veľkých plátnach by bol hriech.

Prinášame rebríček desiatich najočakávanejších filmov roku 2021, na ktoré sa môžeme tešiť v kinách. Drvivú väčšinu z nich sme mali pôvodne vidieť už v minulom roku, ako sa však hovorí, na dobré sa oplatí čakať. V dátumoch premiéry uvádzame plánovaný začiatok distribúcie v slovenských kinách.

Nie je čas zomrieť / No Time to Die

Premiéra: 1. apríl 2021

O očakávanej bondovke sa už v marci hovorilo ako o prekliatej. Jej premiéra bola spočiatku stanovená už na koniec roku 2019, avšak kvôli problémom pri nakrúcaní bol termín presunutý na február 2020. Tento plán sa tiež nepodarilo naplniť a konečne si ju diváci mali užiť v kinách o dva mesiace, v apríli.

V tomto období však po celom svete naplno úradoval koronavírus a kiná z dôvodu ochrany svojich návštevníkov zatvárali svoje brány alebo obmedzovali svoje prevádzky. Ďalším dátumom premiéry bol november, situáciu si však všetci veľmi dobre pamätáme. Uvidíme teda, či to na piatykrát konečne vyjde.

Celkovo už 25. pokračovanie o tajnom agentovi 007 prinesie misiu na záchranu vedca, o ktorú Jamesa Bonda požiada jeho starý priateľ. Pri hľadaní však natrafí na novú nebezpečnú a veľmi ničivú technológiu. V hlavných úlohách uvidíme Daniela Craiga a Rami Maleka.

Tiché miesto: Časť II / A Quiet Place: Part II

Premiéra: 22. apríla 2021

Pokračovanie úspešného hororu Tiché miesto sme mali vidieť už v roku 2020. Premiéra však bola rovnako presunutá na prvú polovicu roka 2021. Časť druhá sa sústreďuje znova na rodinu Abbotovcov, ktorým sa podarilo prežiť inváziu našej planéty. Ich záchranou bolo predovšetkým ovládanie posunkovej reči, vďaka čomu dokázali byť úplne ticho a zároveň sa dorozumievať.

Keďže hlava ich rodiny prišla o život, mama zostala so svojimi deťmi, vrátane jedného novorodenca, úplne sama. Vie, že ak chcú prežiť aj naďalej, musia opustiť miesto svojho bydliska a pokúsiť sa nájsť niekoho, kto im pomôže.

Tiché miesto 2 sa teda bude niesť v znamení hľadania nového domova v zničenom svete.

Krotitelia duchov: Dedičstvo / Ghostbusters: Afterlife

Premiéra: 10. júna 2021

Krotitelia duchov: Dedičstvo je priamym pokračovaním obľúbenej série pôvodných filmov z roku 1984 a 1989. Príbeh sa sústreďuje na rodinu na čele so slobodnou mamou, ktorá prichádza aj so svojimi dvoma deťmi žiť do malomesta.

Tu nachádzajú záhadné dedičstvo v podobe tajomného odkazu, ktorý pre nich zanechal starý otec. Ak patríte medzi fanúšikov originálnych Krotiteľov duchov, budete si môcť na nich zaspomínať touto príjemnou novinkou.

Candyman

Premiéra: 27. august 2021

Meno scenáristu a producenta Jordana Peele sa v posledných rokoch spája s úspešnými snímkami ako Uteč, BlacKkKlansman alebo My. Za svoj majstrovský scenár so skutočne mrazivou atmosférou k filmu Uteč (Get Out) získal aj sošku Oscara. Podobnú zmes hororu a trileru sľubuje priniesť aj novinka Candyman, v réžii Nia DaCostu.

Candyman je klasickým slasherom a priamym pokračovaním rovnomennej snímky z roku 1992. Ide o celkovo štvrtý film v poradí vo svojej sérii. Príbeh Candymana ukazuje nadprirodzeného zabijaka s hákom namiesto ruky, ktorý terorizuje tých, čo sa odvážia päťkrát zopakovať jeho meno oproti zrkadlu.

Candyman tiež patrí do skupiny filmov, ktorých premiéra musela byť v dôsledku pandémie presunutá. Ak patríte medzi fanúšikov hororov, tento má ambície potešiť aj náročného diváka.

Duna / Dune

Premiéra: 30. september 2021

Premiéra dlho očakávanej adaptácie knihy Franka Herberta od režiséra Denisa Villeneuvea, ktorý stojí za snímkami ako Unesené alebo Blade Runner 2049 sa pôvodne mala uskutočniť veľkolepo, v plných kinách koncom roka 2020. Kvôli situácii však bola odložená na rok 2021 a nový dátum slovenskej premiéry je stanovený na koniec septembra.

V hlavnej úlohe tohto dobrodružného sci-fi príbehu uvidíme obľúbeného Timothée Chalameta (Daj mi tvoje meno, Malé ženy) a nebude chýbať ani hudba Hansa Zimmera. S tým súvisí aj zaujímavosť, že Zimmer kvôli Dune odmietol spoluprácu s Christopherom Nolanom na filme Tenet.

Diváci majú od novej Duny vysoké očakávania, ktoré zatiaľ prvé fotografie a ukážky napĺňajú. Preto veríme, že si ju budeme môcť užiť na veľkých strieborných plátnach, ako si to film takýchto rozmerov zaslúži.

Eternals

Premiéra: 4. november 2021

Marvel štúdio rovnako preložilo svoju plánovanú novinku na rok 2021. Eternals sú adaptáciou rovnomenného komiksu, z dielne ilustrátora Jacka Kirbyho, ktorý stojí aj za vznikom postáv ako Hulk alebo X-Men.

Filmový Eternals oživí na plátnach nový tím superhrdinov, prastarých mimozemšťanov, ktorí tisíce rokov žili na Zemi v utajení. Príbeh je zasadený do obdobia po Avenegers: Endgame a teda práve títo hrdinovia sa rozhodnú konať a postaviť sa proti najväčšiemu nepriateľovi.

V hlavných úlohách nebude chýbať hviezdne obsadenie na čele s Angelinou Jolie. Po jej boku uvidíme Richarda Maddena alebo Salmu Hayek.

Mission: Impossible 7

Premiéra: 18. november 2021

Siedma časť obľúbenej akčnej franšízy prinesie opäť Toma Cruisa v úlohe odvážneho agenta a po jeho boku herečku Rebeccu Ferguson. Ani táto snímka sa nevyhla nepríjemnostiam kvôli zúriacej pandémii a natáčanie v talianskych Benátkach muselo byť prerušené.

Spolu s týmto dielom sa nakrúcalo aj ôsme pokračovanie, ktoré má plánovanú divácku premiéru o rok neskôr, v roku 2022. Na režisérsku stoličku si zasadol Christopher McQuarrie, ktorý stojí aj za Mission: Impossible 5 a Mission: Impossible – Fallout.

Matrix 4

Premiéra: 23. decembra 2021

Ak pôjde všetko podľa plánov, iba deň pred Štedrým dňom uvidíme novinku, na ktorú sa teší množstvo fanúšikov obľúbeného Matrixu. V hlavných úlohách sa na plátna vráti obľúbená dvojica Keanu Reeves a Carrie-Anne Moss a pod režisérskou taktovkou Lany Wachowski prinesú podľa slov samotného Reevesa ľúbostný príbeh.

Množstvo podrobností o deji nie je známych, ako však Reeves dodal, nebude chýbať množstvo skvelých akčných scén. Kým bol dátum premiéry spočiatku stanovený na prvú polovicu roku 2022, v tomto prípade si film užijeme výnimočne skôr.

Z nakrúcania je známy aj kontroverzný incident, ktorý vyvolal škandál. Keďže sa posledná klapka filmu uskutočnila v Nemecku, štáb sa rozhodol tu aj oslavovať. Nemecká kancelárka Angela Merkelová však v tom čase sprísnila protipandemické opatrenia a zatvorila všetky bary. Štáb sa však nevzdával a úradom povedal, že potrebujú nakrútiť masovú oslavnú scénu. Tak sa párty mohla začať. Môže to znieť ako nezodpovedný krok, treba však dodať, že všetci prítomní dopredu absolvovali PCR testy a svoj zdravotný stav a bezpečnosť ostatných nezanedbali.

Babylon

Premiéra: 25. december 2021 USA (Dátum slovenskej premiéry zatiaľ nebol stanovený)

Režisérska hviezda Damien Chazelle má na konte už vo svojom mladom veku úspešné a oceňované snímky ako Whiplash, La La Land alebo Prvý človek. Preto sa dá na jeho nový film pozerať s vysokými očakávaniami.

Film Babylon pôvodne avizoval priniesť v hlavných úlohách Emmu Stone a Brada Pitta. S tým však nastali komplikácie a aj keď sa toto herecké duo stále pri snímke uvádza, Emma Stone od nakrúcania odstúpila a pravdepodobne ju nahradí herečka Margot Robbie.

Babylon má byť dobovou drámou, ktorá bude zachytávať prechod z nemého filmu na hovorený. Bude zasadený do prostredia starého Hollywoodu 20. rokov. Tešiť sa teda môžeme aj na pútavé kostýmy a vizuálnu stránku.