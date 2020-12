Šialený mindfuck aj experiment s alkoholom. Najlepšie filmy roku 2020, ktoré musíte vidieť

Tento rok bol iný, než tie predošlé, ktoré si pamätáme. V kinách sme strávili podstatne menej času, za to sa naša pozornosť upriamila možno viac na streamovacie služby. Množstvo plánovaných premiér sa presunulo, o dobré filmy však núdza napriek tomu nebola. Tieto by si nemal nechať ujsť žiaden filmový nadšenec.

Pripravili sme rebríček desiatich najlepších filmov roka 2020. Vychádzali sme z toho, čo ponúkali kiná, streamovacie služby alebo festivalové plátna. Riadili sme sa pri nich obľúbenou ČSFD a hodnoteniami slovenských a českých používateľov, alebo portálmi ako Kinobox či Esquire, ktoré priniesli svoj vlastný výber.

Aj tento rok u nás môžete nájsť rebríčky toho najlepšieho, čo kinematografia priniesla. Ak sa chcete zabaviť, tu nájdete najlepšie komédie roku, alebo ak milujete filmy a seriály vychádzajúce zo skutočných udalostí, klikajte sem.

Chľast / Druk

Meno režiséra Thomasa Vinterberga sa úzko spája s kontroverzným Larsom von Trierom, s ktorým v roku 1995 vytvorili manifest Dogma, ktorá vyzývala k jednoduchosti a k zbaveniu sa produkčných úprav. Vôbec prvým filmom nakrúteným v tomto duchu bola Vinterbergova Rodinná oslava. Odvtedy vytvoril viacero úspešných snímok, teraz získal ocenenie európskeho filmu roka so svojou novinkou s príznačným názvom Chľast.

Existuje teória, podľa ktorej sa každý človek rodí s určitým obsahom alkoholu v krvi. Táto myšlienka zaujme štvoricu vysokoškolských profesorov, ktorí sa rozhodnú vyskúšať zaujímavý experiment. Čo sa stane, keď budú mať po celý deň vo svojom tele alkohol? Nápad sa premení na skutočný výskum, ktorého hranice sa však môžu rýchlo obrátiť proti ústredným hrdinom.

Hlavnú postavu stvárnil herec Mads Mikkelsen, ktorý nezískal ocenenie iba na European Film Awards, ale aj na IFF San Sebastián. Ďalšie ocenenia si odniesol aj samotný Vinterberg za réžiu a scenár. Ak hľadáte naozaj kvalitné kino, Chľast musíte vidieť.

Tenet

Napriek tomu, že sa kvôli aktuálnej situácii množstvo premiér zrušilo a presunulo, minimálne jednu dlho očakávanú lahôdku sme si mohli v kinách vychutnať. Ukážku na Tenet sme v kinách videli už rok dopredu, preto je jasné, že sme na novinku z dielne Christophera Nolana netrpezlivo čakali. A možno aj vďaka tomu bol tento zážitok ešte intenzívnejší.

Ak máte radi takzvané “mindfuck filmy”, ktoré vám tak popletú hlavu, že nebudete veriť už úplne ničomu, presne taký je akčný Tenet. Napriek jeho dĺžke (150 minút) sa nebudete ani na chvíľu nudiť a v niektorých momentoch sa úplne stratíte. Napriek tomu, že je v ňom náročné pospájať jednotlivé kúsky dokopy, zanechá vo vás obrovský zážitok.

Boj o záchranu sveta sa odohráva vo svete temnej špionáže, kde neplatia bežné pravidlá pre čas a priestor. Výborná hudba, nádherná vizuálna stránka s minimom použitých efektov a skvelá herecká dvojica John David Washington a Robert Pattinson v hlavnej úlohe.

Mank

Ikonický režisér David Fincher konečne zrealizoval svoj projekt, po ktorom už dlhšie túžil. Aj keď sa už na prvý pohľad možno líši od toho, na čo sme pri ňom zvyknutí, nenechajte sa odradiť. Snímka Mank je zasadená do prostredia Hollywoodu 30. rokov a sústredí sa na významnú osobnosť vtedajšej kinematografie, scenáristu Hermana J. Mankiewicza.

Mankiewicz sa zaslúžil o vytvorenie scenára jedného z prvých a dodnes považovaných za najlepšie filmy vôbec. Občan Kane Orsona Wellesa priniesol do kinematografie množstvo noviniek, ktoré sa používajú dodnes. Fincher vo svojej snímke zachytil život Hermana Mankiewicza v čase, kedy pracoval na jeho vzniku.

Čiernobiely vizuál, dobová atmosféra a predovšetkým pocta tomuto obrovskému filmu a Mankiewiczovi. Upozorňujeme však na to, že tento film nie je ani zďaleka pre každého diváka. Ak vám však sadne, čaká na vás obrovský zážitok.

Chicagský tribunál / The Trial of the Chicago 7

Jediným filmom tohto roka, ktorý momentálne nájdeme v rebríčku najlepších filmov na ČSFD, je Chicagský tribunál, ktorý obsadil úctyhodné 193. miesto.

Režisér Aaron Sorkin, ktorý stojí za filmami ako Sociálna sieť alebo Steve Jobs, sa tentokrát rozhodol vo svojom diele ukázať jeden z najznámejších amerických súdnych procesov vôbec. Chicagský tribunál nás svojou autentickou atmosférou zavedie späť do roku 1968 a ukazuje prípad podnecovateľov protestov, ktoré sa zvrhli a ich súdny proces.

Snímka otvára viacero dôležitých tém z histórie ako rasizmus či sudcovia, ktorí sú dopredu presvedčení iba o svojej pravde. Je nakrútená veľmi pôsobivo a nechýba ani silný emotívny zámer, ktorý sa nesie v znamení obrovského posolstva, ktoré vás zaručene dojme. Nájdete ho na streamovacej službe Netflix.

Neviditeľný / The Invisible Man

Do rebríčka sme zaradili aj niečo pre milovníkov hororov. Predovšetkým, ak milujete psychologické filmy, tento tip je pre vás. Cecilia si uvedomí, že žije s psychopatom. Je už však neskoro a spod jeho nadvlády nedokáže uniknúť. Aby zachránila svoj život, musí ujsť z luxusného sídla svojho priateľa.

Keď sa jej to podarí, môže sa zdať, že už je všetko v poriadku. To pravé peklo pre Ceciliu však ešte iba začína a má nevšedné rozmery. Ten pravý boj o jej život sa začína až teraz. Vo filme nechýba akcia ani napätie a, samozrejme, kus tajomna, ktoré divákov aj hlavnú hrdinku obklopuje.

Asi to ukončím / I’m Thinking of Ending Things

Charlie Kaufman sa dnes považuje už za scenáristickú ikonu kinematografie. Spomeňme si jeho snímky ako V koži Johna Malkovicha, Večný svit nepoškvrnenej mysle alebo Synekdoche, New York. Tento rok uviedla jeho novinku streamovacia služba Netflix a rozdelila divákov tohto filmu do dvoch táborov.

Ak ste pri titulku tohto článku tipovali, že pri šialenom mindfucku hovoríme o snímke Tenet, mali ste pravdu iba z polovice. Film Asi to ukončím je bláznivá, depresívna a pochmúrna jazda, ktorej nebudete rozumieť, ale ak ju pochopíte, určite si ju zamilujete. Jeho ústredné postavy sú skutočne zvláštne, postupne si divák pri sledovaní začína uvedomovať, že aj to, čo robia alebo hovoria je zvláštne a mení sa. Aj pes, je zvláštny, raz sa objaví a vzápätí nikde nie je.

Miešajú sa žánre a aj hlavná postava mení svoje meno. Výborná kamera a atmosféra, ktorú ste možno pri pozeraní filmu ešte ani necítili. Tento obrovský zážitok je ohraničený jednoduchým príbehom, v ktorom čerstvý párik ide do domu jeho rodičov. Ťaživé sú však aj samotné myšlienky hlavnej hrdinky hneď od začiatku, aj ľahký padajúci sneh.

David Attenborough: Život na našej planéte / A Life on Our Planet

David Attenborough je doslova žijúcou legendou. Počas svojho života precestoval celý svet a priniesol nám zábery z miest, na ktoré sa pravdepodobne nikdy nedostaneme. Vo svojich 93 rokoch sa rozhodol pomocou svojho životného príbehu ukázať divákom, ako sa za tento čas naša planéta zmenila. K horšiemu.

Dokument Život na našej planéte je dokonalým svedectvom toho, že klimatická kríza nie je iba výmysel. Attenborough nám však napriek tomu dodáva do budúcna optimizmus, s ktorým by sme to predsa len mohli zvládnuť. Dôležité je však konať.

Vizuálne podmanivé zábery z kútov celého sveta, prekrásna príroda, aj smutné fakty. Attenborough však iba nebilancuje, ale predovšetkým ukazuje riešenia, ktoré by sme si mali zobrať ku srdcu. Tento dokument je doslova nezabudnuteľný a je možné, že vám zmení život. Alebo značne ovplyvní.

Diabol / The Devil All the Time

Tom Holland, Robert Pattinson a Bill Skarsgård v napínavom gotickom príbehu zo Stredozápadu. Mladý Arvin bojuje sám proti zlým silám, ktoré ohrozujú jeho rodinu.

Atmosférický triler z dielne Netflixu je adaptáciou knihy Donalda Ray Pollocka a je zasadený do obdobia po druhej svetovej vojne. Na jednej strane sa nachádza viera v Boha ako nádej a pomoc chorému, na druhej však koketuje s nadprirodzeným.

Nálada filmu je depresívna a smutná a v rozprávaní sa prelína niekoľko príbehov. Nie je to ľahké kino, ide však o výborné a výnimočné dielo.

Rose Island

Ak milujete slobodu a svet, kde je všetko možné, tento filmy vás určite okúzli. Rose Island je totiž nakrútený podľa skutočnej udalosti. Architekt Giorgio Rosa sa v roku 1968 rozhodol postaviť vlastný ostrov, ktorý bude úplne nezávislým od akéhokoľvek štátu a je na ňom dovolené všetko.

Na plošine, ktorú si s priateľom na mori sami postavili, chcel vyhlásiť svoj vlastný štát. Tento výnimočný príbeh z talianskeho Rimini okúzlil divákov pred obrazovkami a ukázal nám, že aj takáto šialená vec sa môže stať skutočnosťou.