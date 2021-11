Prípad Aleca Baldwina má nové zvraty. Prehovoril muž, ktorý hercovi podal nabitú zbraň, obišiel pravidlá

Americký herec Alec Baldwin nešťastnou náhodou smrteľne postrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú a režiséra Joela Souzu zranil. Došlo k tomu počas natáčania filmu Rust v americkom štáte Nové Mexiko.

O tragédii neustále informujú všetky médiá, filmový svet ostal po udalostiach v šoku. Počas víkendu dokonca herec poskytol neplánovaný rozhovor, keď ho oslovili počas prechádzky, na ktorej bol so svojou manželkou. O otvorenom prípade herec rozprávať nemôže, keďže vyšetrovanie stále prebieha. Vyjadril však ľútosť nad všetkým, čo sa stalo. Polícia mu odporučila o prípade nehovoriť.

“Bola to moja priateľka. V deň, keď som prišiel do Santa Fe a začal som fotiť, vzal som ju na večeru s Joelom,” povedal Baldwin fotografom, ktorí ho s jeho rodinou v štáte Vermont sledovali.

“Boli sme veľmi, veľmi dobre fungujúci štáb, ktorý spolu natáčal film a potom sa stala táto hrozná udalosť.” Video z výmeny zverejnil web TMZ. Baldwin povedal, že incident bol udalosťou, ktorá je “jednou z bilióna”, že nehody tohto druhu sa stávajú veľmi zriedkavo. “Neustále úsilie o obmedzenie používania strelných zbraní na filmových scénach je niečo, čo ma mimoriadne zaujíma,” dodal.

Necítim si nohy

Alec Baldwin mieril presne do kamery, keď vystrelil zo zbrane. Zasiahol kameramanku rovno do hrude. Vyhlásenie potvrdilo, že herec dostal do rúk zbraň s informáciou, že nie je nabitá. Zrazu bolo počuť zvuk ako úder bičom a hlasné puknutie. Kameramanka sa chytila za brucho a strednú časť tela a začala strácať rovnováhu, až kým nespadla dozadu na zem. Halyna Hutchinsová ešte stihla povedať, že si necíti nohy. V tom čase vedľa nej stál druhý kameraman Reid Russel.

Zbraň, ktorá bola nabitá a vystrelil z nej herec Alec Baldwin, mu do rúk podal asistent režiséra Dave Hallas. Ten bol pred rokmi z práce prepustený za podobný incident. Pri natáčaní filmu Freedom’s Path ešte v roku 2019 zbraň, ktorú mal rovnako na starosti, vystrelila a zranila člena tímu. Našťastie, nie smrteľne, informuje CNN.

Prehovoril človek, ktorý mal kontrolovať zbraň

Dave Hallas sa rozhodol po niekoľkých dňoch prelomiť mlčanie a tiež sa k prípadu vyjadril. Mal skontrolovať všetky náboje, ktoré boli do zbrane vložené, rovnako mal prekontrolovať aj zbraň, no nestalo sa tak. V pondelok, kedy sa k tragédii Hallas vyjadril, povedal, že je stále otrasený a v šoku, informuje NDTV. “Halyna Hutchinsová nebola len jedným z najtalentovanejších ľudí, s ktorými som pracoval, ale aj priateľkou,“ vyjadril sa Hallas. “Dúfam, že táto tragédia podnieti filmový priemysel k prehodnoteniu svojich hodnôt a praktík, aby sa zabezpečilo, že počas tvorivého procesu nebude nikto znovu ranený,” dodal.

O tzv. “cold gun” – teda zbrani, ktorá nie je nabitá, mal informovať práve Hallas a odborníčka na zbrane Hannah Gutierrez-Reedová. Podľa pravidiel mali skontrolovať všetky náboje aj zbraň, no neurobili tak.

Petíciu za zákaz ostrých strelných zbraní pri nakrúcaní filmových scén a za lepšie pracovné podmienky pre štáby podpísalo viac než 100 000 ľudí. “Neexistuje nijaké ospravedlnenie, že sa niečo také stane v 21. storočí,” píše sa v texte petície, ktorú inicioval scenárista a režisér Bandar Albuliwi. O ďalších podrobnostiach budeme aj naďalej informovať.