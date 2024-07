Princezná Charlotte počas korunovácie kráľa Karola porušila dôležitú tradíciu a nikto si to nevšimol. Je za tým zaujímavý dôvod

Hoci by sa mohlo zdať, že deti majú v kráľovskej rodine množstvo pravidiel, ktoré musia dodržiavať, už to dávno nie je také prísne, ako kedysi. Teraz si kedykoľvek dovolia porušiť tradíciu či protokol.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako upozornil portál Tyla, niektoré zvyky a tradície v kráľovskej rodine dávajú zmysel a niektoré možno až tak nie. Len nedávno sme upozornili na to, že princ George bude musieť od budúceho roka, keď dovŕši dvanásť rokov, cestovať oddelene od svojho otca a sestry, aby sa ochránila nástupnícka línia na trón. Najnovšie upozornili na ďalšie jemné „porušenie“ kráľovskej tradície.

Všimli ste si tento detail?

Možno ste aj vy minulý rok sledovali korunováciu kráľa Karola. William a Kate vtedy povolili Charlotte porušiť kráľovskú tradíciu a mnohí ľudia si to vôbec nevšimli. Ak ste priebeh dňa sledovali, určite vám v pamäti zostal výzor princeznej Kate a ako vystúpila na verejnosti spolu so svojou dcérou Charlotte, pričom boli výrazne zladené, a to hlavne ozdobami hlavy.

Miesto diadému čelenka

Mnohí možno očakávali, že malá princezná pri tejto príležitosti zvolí diadém, pretože takéto doplnky zvyčajne nosili iné ženy a dievčatá v kráľovskej rodine pri podobných príležitostiach. Pri korunovácii kráľovnej v roku 1953 mala takmer každá dáma tiaru, avšak je jasné, že odvtedy sa časy zmenili. Miesto toho, aby mala na hlave diadém, zvolili pre Charlotte peknú čelenku, ktorá ladila k výzoru jej mamy Kate.

Ozdoba hlavy bola od Jess Collet a Alexandra McQueena a hoci to bolo v rozpore s kráľovskou tradíciou, mnohí ľudia boli z čelenky právom unesení, pretože vyzerala fakt veľmi dobre. Podobnú, avšak honosnejšiu, mala na svojej hlave aj Kate, pričom na sebe mala biele šaty tiež od Alexandra McQueena a Charlotte mala oblečený veľmi podobný outfit od rovnakého dizajnéra.