Princ Harry si prilepšil o milióny napriek napätým vzťahom s kráľovskou rodinou. Takýto štedrý dar by si k narodeninám želal každý

Princ Harry dostal k svojim 40. narodeninám od kráľovnej veľký darček. Podľa portálu Tyla to má na svedomí „Kráľovná matka“, ako mamu kráľovnej Alžbety II. volali, ktorá sa pred svojou smrťou postarala o to, aby jej rodina zdedila ohromný majetok.

Harry môže poďakovať „tam hore” svojej zosnulej prababičke, ktorá mu zanechala štedrý dar k narodeninám. Predtým, ako v roku 2002 zomrela vo veku 101 rokov, teda 20 rokov predtým, ako aj jej dcéra kráľovná Alžbeta II., zariadila množstvo vecí, aby zabezpečila svoju rodinu.

Ide o viac ako len o rodinné dedičstvo. Vojvoda zo Sussexu údajne dostane zlomok z odhadovaného majetku kráľovnej matky vo výške 70 miliónov libier, ktoré vložila do zvereneckého fondu pre svoju rodinu. Podľa The Times dostane Harry svoj podiel na dedičskom fonde, konkrétne okolo 8 miliónov, čo je v prepočte viac ako 9 miliónov eur, pri príležitosti svojich okrúhlych 40. narodenín, ktoré oslávil 15. septembra.

Keďže majetok bol úspešne prevedený do zvereneckého fondu, nepodlieha už dani z dedičstva. Preto sa zdá, že kráľovská rodina našla medzeru vo vyhýbaní sa plateniu dane z paušálnej sumy, čím sa Harry stane oveľa bohatším.

Buckinghamský palác bol oslovený so žiadosťou o vyjadrenie. „V tom čase bol založený zverenecký fond,“ povedal nemenovaný zdroj. „Bol to spôsob, akým si kráľovná matka mohla vyčleniť peniaze, keď budú jej pravnúčatá staršie, a ako odovzdať časť zo svojho majetku daňovo efektívnym spôsobom.“

