Prieskum: Voľby by jednoznačne vyhrala strana Hlas-SD, Smer naďalej rastie, ĽSNS a Za ľudí mimo parlamentu

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali v októbri, vyhrala by strana Hlas-SD so ziskom 19,3 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre TV Markíza na vzorke 1009 respondentov, ktorí sa dnes objavil v relácii Na telo.

OĽANO naďalej padá

Ako druhá v poradí by s odstupom takmer 4% skončila strana Smer-SD, za ňou nasleduje SaS so ziskom 12,2% voličov. OĽANO by vo voľbách aktuálne získalo len 8,4% hlasov, čo predstavuje od volieb vo februári 2020 priam obrovský a historicky nevídaný prepad.

Nasleduje Progresívne Slovensko so ziskom 6,9%. To by strane tentokrát stačilo na to, aby sa dostala do parlamentu, keďže teraz nekandiduje ako koalícia. Do NRSR by sa dostali ešte aj KDH, Republika a Aliancia.

Pred bránami Národnej rady by už tradične zostali dlhodobo nepopulárne strany ako ĽSNS, SNS a Za ľudí. Najväčší nárast od posledného prieskumu zažil Smer (1,1%) Hlas (0,8%) a SaS (0,5%). naopak najviac sa prepadli strany Republika (1,3%) a ĽSNS (0,8%). Ostatné subjekty zostali na viac-menej rovnakých číslach ako v septembri.

Najviac kresiel v parlamente by získal Hlas (34). Za ním nasledujú Smer (27), SaS (21) a OĽANO (15). Pre súčasné vládne strany by tak bolo mimoriadne náročne poskladať funkčnú koalíciu.