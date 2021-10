Sú to grázli a vyvrheli, tvrdí premiér Heger o ľuďoch, ktorí protestujú proti opatreniam v predajniach

Súčasný premiér a bývalý minister financií Eduard Heger z OĽANO bol dnes hosťom v diskusnej relácii V politike na TA3, kde prezradil viaceré zaujímavé veci.

„Nie je možné, aby sa ľudia báli v potravinách nakupovať, lebo tam prídu nejakí grázli a vyvrheli,“ povedal premiér na margo novej “záľuby” antirúškarov, ktorí protestujú proti opatreniam tak, že vo veľkých počtoch vojdú bez akéhokoľvek prekrytia dýchacích ciest do predajní potravín, voči čomu sú zamestnanci absolútne bezmocní.

Bude sa zaujímať aj o to, ako tieto incidenty rieši polícia. Podľa jeho slov ide “o malú skupinku hlučných ľudí, ktorí sa snažia presvedčiť, že takto sa správajú Slováci”. Premiér si myslí, že týmto ľuďom sa musí jasne ukázať, že zákon platí pre každého.

Núdzový stav zatiaľ nebude

Moderátor sa Hegera opýtal aj na vyhlásenie núdzového stavu, na čo však podľa premiéra zatiaľ nie je dostatočná politická vôľa a úplne by podľa neho stačilo, ak by občania dodržovali platné opatrenia. “Nie je to cesta, ktorou chceme ísť,” poznamenal v tejto súvislosti.

Veľmi dôležité je podľa neho aj očkovanie, v čom sa Slovensko nachádza na chvoste Európy. Tvrdí, že v rámci koalície je práve hnutie Sme rodina tým, ktoré komunikuje s nezaočkovanými. Téma očkovania sa podľa Hegera spolitizovala. Myslí si, že ľudia boli strašení klamstvami od popredných opozičných lídrov. Lengvarského výmenu nateraz žiadať nebude.

Poukázal tiež na to, že Slovensku chýbajú reformy a treba ho naštartovať. Postoju predsedu Sme rodina Borisa Kollára nepodporiť zdravotnícku reformu nerozumie. Je sklamaný z toho, že okolo tejto reformy sa šíri veľa neprávd. Poprel, že by sa mali nemocnice zatvárať.

Predseda Smeru-SR Robert Fico podľa slov premiéra ukázal, akú morálku má. Podľa jeho slov riskuje životy starých ľudí a navádza na nedodržiavanie opatrení.