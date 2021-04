Prieskum preferencií: Hlas jednoznačne vedie, OĽANO naďalej klesá

Televízia Markíza zverejnila počas svojej relácie Na telo prieskum od spoločnosti Focus na vzorke 1001 respodnetov, ktorej výsledky pokračujú v nastolenom trende. Prieskum agentúra vykonala v období od 31. marca do 7. apríla.

U voličov jednoznačne vedie strana Hlas-SD s 22,3 % hlasov, druhá je SaS s 11,2%, tretí je Smer-SD s 10,9%, zatiaľ čo víťaz posledných volieb, strana OĽANO, naďalej klesá a aktuálne má už len 9,2%. Ide o obrovský a nevídaný prepad. Treťou najsilnejšou koaličnou stranou by bola strana Sme rodina s 7,4%, do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko a KDH so 6.2% a 5,7% hlasov. Veľmi tesne by prešla aj maďarská Aliancia s 5,0% hlasov.

Do Národnej rady by sa nedostala strana Za ľudí ani extrémistická ĽSNS, ktorá zaznamenala najväčší prepad od februára, čo môže byť spôsobené odchodom niektorým poslancov. Veľký prepad (1,2%) zaznamenali aj Obyčajní ľudia, zatiaľ čo Sme rodina prekvapujúco narástlo o 2,2%.