ŠÚKL si robí svoju prácu poriadne. Kolíková a ďalší vyjadrili svoj nesúhlas voči Matovičovej kritike

Vedecký riaditeľ Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) Juraj Kopáček žiada ministra financií Igora Matoviča o verejné ospravedlnenie. Proti Matovičovi prehovorili aj iné strany, ktoré nesúhlasia s jeho názorom.

Kopáček tvrdí, že šéf rezortu financií v piatok (9. 4.) počas tlačového vyhlásenia mimoriadne nevhodným spôsobom poškodil meno Virologického ústavu BMC SAV, znevážil prácu a ponížili vedcov ústavu. “Vedcov, ktorí v tejto pandémii od samého začiatku dobrovoľne pomáhajú našej krajine pri testovaní, vývoji a validácii testov, pilotných štúdiách, sekvenovaní, poskytovaní odborných rád a informácií,” uviedol vedecký riaditeľ virologického ústavu.

Boju proti pandémii sme obetovali množstvo času a energie

Ako dodal, robia to práve preto, že vnímajú obrovský dosah pandémie na spoločnosť a na životy ľudí. “Boju proti pandémii sme obetovali množstvo času a energie vrátane väčšiny osobného voľna,” poznamenal. Kopáček znovu zdôraznil, že o vykonanie analýz vakcíny Sputnik V ich požiadalo Ministerstvo zdravotníctva SR listom z dňa 5. marca. Tvrdí, že sú inštitúciou, ktorá má certifikáciu a odbornú kvalifikáciu na ich vykonanie. “Bez tejto ‘žiadosti o spoluprácu’ by sme sa do analýz nepúšťali,” dodal.

Matovičov výrok považujú mnohí za nenávistný prejav

Matovič vo štvrtok rokoval v Moskve o vakcíne Sputnik V a následne v piatok povedal, že Rusi sa cítia byť mimoriadne poškodení tým, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) zveril posúdenie vakcíny Sputnik V neregistrovanému laboratóriu, ktorého výsledky narušili reputáciu vakcíny po celom svete.

ŠÚKL deklaroval, že nebol nikým zodpovedným za dovoz vakcíny Sputnik V upozornený na to, že by malo testovanie v SAV údajne porušovať utajenú zmluvu s ruským výrobcom. BMC SAV uviedlo, že realizovalo skúšky vakcíny Sputnik V na základe písomnej žiadosti bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).

Kolíková podporila činnosť ŠÚKL

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa za výkon ŠÚKL postavila. Je potrebné ho chrániť, pretože sa správa zodpovedne, odborne a nezávisle. Ministerka to uviedla na sociálnej sieti.

Pár týždňov dozadu, koaliční lídri mali na stole takéto Memorandum dobrého vládnutia. Vlastne nič svetoborné. Dnes by… Posted by Mária Kolíková on Saturday, 10 April 2021

Zdôraznila tiež, že ŠÚKL chráni zdravie všetkých a robí tak preto, lebo má zdatnú šéfku, Zuzanu Baťovú. “Chráňme našich ľudí zo Slovenska, ktorí sú odborne zdatní. Nemáme ich priehrštia. Chráňme ich, aby sme ako krajina boli úspešní, aby sme aktuálne dnes boli i zdraví,” dodala Kolíková. Pripomenula, že len pár týždňov dozadu mali koaliční lídri na stole Memorandum dobrého vládnutia.

Zástupcovia OS vyzývajú Hegera k odsúdeniu nenávistných prejavov

Zástupcovia občianskej spoločnosti vyzývajú predsedu vlády Eduarda Hegera a vládu SR k odsúdeniu nenávistných prejavov a iniciovaniu prešetrenia vyhrážok voči pracovníkom a pracovníčkam ŠÚKL a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV). Zástupcovia občianskej spoločnosti upozornili, že ide o zamestnancov štátnych inštitúcií, ktorí si robia svoju prácu, a v dôsledku verejných vyjadrení politikov dostávajú nebezpečné vyhrážky adresované im a ich rodinám.

„Bezpečnosť vakcín, ktorú garantujú inštitúcie ako ŠÚKL a EMA, je pre nás občanov a občianky na prvom mieste, a považujeme za správne a nevyhnutné testovať všetky vakcíny, vrátane Sputnika V,“ uviedli zástupcovia občianskej spoločnosti, s tým, že po tlačovej konferencii Matoviča bola nielen znevážená autorita ŠÚKL, ale boli označení a obvinení aj konkrétni ľudia, ktorí profesionálne vykonávajú svoju prácu, a tým sa stali terčom útokov a nebezpečných vyhrážok.

Spôsob Matovičovej komunikácie považujú za neakceptovateľný, pretože podľa nich zavádza verejnosť a vytvára z vedeckej obce a slovenských inštitúcií vinníkov, či dokonca nepriateľov. Zástupcovia občianskej spoločnosti doplnili, že stoja za odbornými inštitúciami, ktorých poslaním je chrániť zdravie občanov a občianok SR. Zároveň sú proti politickému zneužívaniu a neadekvátnemu spochybňovaniu ich expertných rozhodnutí.

Predsedníctvo SAV vyjadrilo plnú podporu

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyjadruje podporu stanovisku Biomedicínskeho centra SAV (BMC SAV) a upozorňuje na jeho dôležitú úlohu v boji proti pandémii. Vo svojom stanovisku vyhlasuje, že BMC SAV je vysoko rešpektovaná vedecká inštitúcia, o čom svedčí aj jej zapojenie do testovania občanov SR na COVID-19, jej účasť na vývoji vakcíny a v neposlednom rade vyžiadaná pomoc SR pri sekvenovaní pozitívnych testov PCR na nové mutácie vírusu.