Príde to už o pár hodín: Slovensko zasiahnu nebezpečné búrky, začnú v týchto dvoch oblastiach

Už od skorého rána môžeme cítiť, že nás čaká horúci deň. Nebude však len slnečno. Ako informuje iMeteo, počasie sa na niektorých miestach pokazí a očakávajú sa búrky. Spomína, že budú dokonca jedny z najnebezpečnejších za tento rok.

„Strednú Európu sužuje prvá vlna tropického počasia. Môže za to príliv veľmi teplého vzduchu od juhozápadu až z ďalekej Afriky. Dnešné teploty pôjdu ešte vyššie ako včera a maximálne teploty sa dostanú až k +34 °C. Zajtra by pritom malo byť ešte teplejšie, a to až nad +35 °C,“ uvádza portál o počasí. Vysoké teploty však nie sú to jediné, čo stojí za zmienku.

Do našej oblasti prúdi teplý a vlhký vzduch, ktorý je ako stvorený pre vývoj búrok. Podľa portálu o počasí sa dá odhadnúť, že búrky udrú najskôr na východe a potom na západe. Presnejšie informácie budú dostupné v priebehu dňa.

Búrky sa najprv vyskytnú na týchto miestach

Okolo poludnia ich očakávajte na severe a východe Slovenska. Očakávajú sa aj krúpy a prívalové zrážky. Podvečer sa búrky môžu objaviť aj na západe.

„To však vôbec nie je isté a jasnejšie to bude až počas popoludnia, no pravdepodobnosť silných búrok na západe je značná. Tieto búrky, ak sa vyskytnú, prinesú predovšetkým silný nárazový vietor s potenciálom páchať škody. Našu oblasť čakajú nielen dnes, ale aj v nadchádzajúce dni veľmi výrazné búrky, ktoré neminú ani naše územie. Pôjde jednoznačne o najpočetnejšie a najintenzívnejšie búrky od začiatku roka,“ dodáva iMeteo.