Príčina smrti Briana má byť konečne známa. Polícia prezradila, akú chybu urobila pri vyšetrovaní prípadu Gabby Petito

Prípad zmiznutej influencerky Gabby Petito obletel svet a nielen jej rodina a blízki, ale aj ľudia, ktorí ho sledujú, čakajú na jeho definitívne vyšetrenie. Gabby bola brutálne zaškrtená a krátko po tom jej priateľ Brian Laundrie záhadne zmizol tiež. Pátranie po ňom prinieslo tragické výsledky, pretože sa objavili iba pozostatky. Nové informácie hovoria o príčine Brianovho úmrtia.

Ako sme váš už informovali, koncom októbra boli objavené ľudské pozostatky, ktoré mali patriť práve hľadanému Brianovi. Spolu s ním sa našli aj osobné predmety, ako batoh a notebook, ktorých majiteľom bol s určitosťou on. FBI napokon potvrdila, že skutočne ide o pozostatky bývalého priateľa Gabby, a tak pátranie mohlo skončiť.

Podľa všetkého spáchal samovraždu

Brian bol nezvestný od 14. septembra a trvalo 32 dní, kým sa vyšetrovateľom podarilo zistiť, čo sa s ním stalo. Pozostatky boli nájdené 20. októbra. O príčine úmrtia sa však nehovorilo. Aktuálne správy potvrdili, čo si mnohí aj mysleli. Brian Laundrie mal podľa všetkého spáchať samovraždu.

Potvrdil to policajný šéf Todd Garrison, podľa ktorého sa mal zabiť sám v čase, keď bolo na neho vydané pátranie. “Podľa všetkého spáchal samovraždu v rezervácii Carlton, teda presne tam, kde sme si mysleli, že by sa aj mal nachádzať,” uviedol. To znamená, že neprišiel o život rukou nikoho ďalšieho, ale za stratu svojho života je zodpovedný sám. Ako sa to stalo zatiaľ nie je známe.

Pri vyšetrovaní urobili chybu

Okrem toho priznal aj chybu, ktorú pri vyšetrovaní urobili. Pomýlili si totiž Briana s jeho mamou. Malo sa tak stať hneď deň po jeho zmiznutí, teda 15. septembra. Briana identifikovali podľa baseballovej čiapky a postavy, ktorá mohla pokojne patriť aj jemu. Nebolo to však tak.

Polícia vidí potrebné komunikovať s ľuďmi prípad transparentne a čestne. Preto sa rozhodli vyjsť s touto chybou von. “Áno, urobili sme chybu, sme iba ľudia, ale za svojím tímom si stále stojím,” povedal Garrison.

Správali sa zvláštne

Odhalil aj ďalšie skutočnosti, o ktorých sa predtým nehovorilo. Je známe, že Gabby a Brian krátko predtým, než sa vydali na spoločný trip v obytnej dodávke, zrušili zásnuby. Mnoho ľudí však nevie, že ešte v júni sa odsťahovali zo svojho spoločného bývania, osobné veci si uložili do skladu, zmenili si adresu a presťahovali sa do New Yorku. Odtiaľ sa vydali na cestu.

Vyšetrovanie intenzívne pokračuje a vyzerá to, že by čoskoro mohol byť objasnený. Gabby Petito bola označená za nezvestnú 11. septembra a zmizla počas cestovania s Brianom. Naposledy sa rodičom ozvala koncom októbra prostredníctvom SMS správy, nie sú si však úplne istí, že jej odosielateľom bola práve ona.

Brian sa vrátil z ich výletu sám a odmietal hovoriť s políciou aj s najbližšími o tom, kde je Gabby alebo čo sa vlastne stalo. 20. septembra boli zverejnené správy o tom, že sa našlo mŕtve telo, ktoré patrilo práve zmiznutej influencerke. Neskôr sa potvrdilo, že bola zavraždená. Príčinou smrti bolo uškrtenie.

Prípad sa blíži ku koncu

Vyšetrovanie ukázalo, že Gabby a Brian mali medzi sebou pretrvávajúce konflikty. Na internet dokonca uniklo policajné video zo zásahu, kedy riešili problémy medzi dvojicou ako domáce násilie. Gabby v ňom nedokázala prestať plakať.

Brian Laundrie zatiaľ nebol obvinený z vraždy Gabby Petito. Nehovorí sa však ani o žiadnom inom podozrivom. Vzhľadom na hádky, ktoré medzi sebou viedli a udalosti, ktoré sa odohrali pred smrťou Gabby, si verejnosť vytvorila vlastný názor, podľa ktorého za jej smrťou stojí nepochybne Brian. Počkajme však na oficiálne výsledky vyšetrovania.