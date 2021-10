Pribudlo takmer 5 000 nakazených za deň. V nemocniciach pribúdajú hospitalizovaní, covidu podľahlo 20 ľudí

Na Slovensku v stredu (27.10) pribudlo 4 981 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 18 507 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 470 008 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 739 698 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 1 384 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 20, pribudlo 12 977 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1 332, momentálne ich je 2 495 503.

Počet prípadov a úmrtí na COVID-19 v Európe minulý týždeň stúpol

Európa ako jediný veľký región na svete minulý týždeň zaznamenala nárast počtu prípadov nákazy a úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19. Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

WHO v stredu uviedla, že za minulý týždeň v európskom regióne eviduje nárast infekcií koronavírusom o 18 percent. Je to už štvrtý týždeň, čo počet prípadov v regióne rástol. Úmrtia zaznamenali nárast o 14 percent. Znamená to viac ako 1,6 milióna nových prípadov a viac ako 21-tisíc úmrtí.

Za ostatných sedem dní najviac nových prípadov zaznamenali v USA – takmer 513-tisíc. V porovnaní s predošlým týždňom to bol však pokles o 12 percent. Počet úmrtí sa pohyboval nad 11 600, čo bolo podobné ako týždeň predtým. Druhý najvyšší počet nových prípadov malo Spojené kráľovstvo s viac ako 330-tisíc infekciami. Rusko, kde počty infekcií lámali národné rekordy, malo takmer štvrť milióna nových prípadov.

Predstavitelia WHO poukázali na množstvo faktorov za súčasnou situáciou v Európe. K nim patrí aj relatívne nízka zaočkovanosť v niektorých krajinách východnej Európy. Krajiny ako Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko, Moldavsko či Gruzínsko mali za posledný týždeň jedny z najvyšších mier nákazy na 100-tisíc obyvateľov.

V regióne Severnej a Južnej Ameriky za minulý týždeň zaznamenali nárast úmrtí o jedno percento, ale prípady klesli o deväť percent. V juhovýchodnej Ázii počet prípadov klesol o osem percent, zatiaľ čo úmrtia stúpli o 13 percent.