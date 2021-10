COVID automat sa môže po sviatkoch meniť. Očkovaní chcú mať viac slobody aj v najhorších okresoch

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský je otvorený diskusii o zmenách COVID automatu a uvoľneniu opatrení pre očkovaných, ale až po sviatkoch a s prihliadaním na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová s tým, že minister pristupuje k ochrane zdravia ľudí zodpovedne a počúva názory odborníkov. Reagovala tak na návrhy strany SaS.

MZ je podľa slov hovorkyne otvorené konštruktívnej diskusii o uvoľnenejších pravidlách pre ľudí, ktorí sa chránia pred vážnym priebehom ochorenia COVID-19 očkovaním. Pripomenula, že konzílium odborníkov minulý týždeň konštatovalo, že uvoľnenie opatrení v čiernych okresoch pre zaočkovaných pred Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých neodporúča.

“Keďže sa očakáva, že ľudia budú počas týchto dní cestovať, a preto z dôvodu ochrany zdravia a životov je dôležité byť obozretný a robiť maximum pre to, aby sme eliminovali šírenie vírusu. Minister ich odporučenie vypočul a ako lekár sa s ním stotožnil,” ozrejmila hovorkyňa s tým, že po sviatkoch je Lengvarský otvorený diskusii o tejto problematike.

SaS chce viac slobody pre očkovaných

SaS žiada väčšiu slobodu pre očkovaných proti ochoreniu COVID-19, navrhuje zmeny v COVID automate. Aj v čiernych okresoch je podľa predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS) možná väčšia sloboda. Dodala, že situácia síce nie je ideálna, no pri očkovaných, ľuďoch po prekonaní ochorenia COVID-19 či pri testovaných je nižšie epidemiologické riziko.

SaS navrhuje, aby sa umožnil vstup zaočkovaným zákazníkom do prevádzky, ktorej majiteľ je rovnako zaočkovaný. A to aj v čiernych okresoch. Rovnako strana mieni, aby boli ľudia po prekonaní ochorenia COVID-19 vnímaní na rovnakej úrovni ako zaočkovaní, aby požívali rovnaké slobody, pretože majú protilátky a teda predstavujú rovnako nižšie epidemiologické riziko.

“Nie je naším cieľom deliť ľudí alebo nebodaj niekoho trestať. To v žiadnom prípade. Žiadame čo najväčšiu slobodu pre ľudí na základe dokázateľne nižšieho epidemiologického rizika,” uviedla Bittó Cigániková na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že ak sa budeme všetci správať zodpovedne, budeme pri nižšom riziku maximálne slobodní, a to aj v čiernych okresoch. Tvrdí, že o návrhoch diskutovala s odborníkmi a je zhoda na potrebe zmien. Hovorí, že je to najmä otázka nastavenia procesov, napríklad pri kontrole zaočkovanosti v prevádzkach, aby to nebolo komplikované.

Sulík rovnako uviedol, že návrhy konzultovali aj s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR a hovorili o nich aj na koaličnej rade. Nemá pocit, že by v koalícii bol voči tomu veľký odpor, no diskusia podľa jeho slov pokračuje. “Ak je niekto zaočkovaný, tak má mať slobodu,” poznamenal s tým, že riziko smrti či hospitalizácie je pri očkovaných ľuďoch výrazne nižšie.