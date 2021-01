Pribudlo 95 úmrtí, PCR testy odhalili 2 410 prípadov. Negatívny test bude vstupenkou do práce aj do prírody

Na Slovensku v pondelok (11.1) pribudlo 2 410 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 119 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 211 479 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V pondelok pribudlo 3 516 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 153 755 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 383 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 108 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 232 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 261 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 552 630 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 3 102.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 2 410 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 3 484 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 19,89 % z 12 119 ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,82 % z 72 320 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (422), nasleduje Bratislavský kraj (397), Trnavský (370), Žilinský (351), Prešovský (343), Košický (309), Trenčiansky (142) a Banskobystrický (76).

Slovensko čaká plošné testovanie

Najneskôr od budúceho víkendu bude každý týždeň masívne plošné testovanie. Prvý víkend, ktorého sa to bude týkať, bude testovanie vo všetkých okresoch na Slovensku. Po pondelkovom rokovaní vlády, ktorá sa zaoberala aktuálnou situáciou a predikciou vývoja šírenia pandémie nového koronavírusu v SR, rovnako tak možnými opatreniami na najbližšie obdobie, to uviedol predseda vlády Igor Matovič.

Testovanie sa má v daných okresoch opakovať dovtedy, kým incidencia neklesne pod 0,5. Už v pondelok večer sa majú stretnúť zástupcovia strán, ktoré organizovali a budú organizovať testovanie. Podľa Matoviča je cieľom pripraviť pretestovanie tak, aby bolo čo najplynulejšie a neopakovali sa chyby z jesennej akcie celoslovenského testovania.

Samosprávy v najpostihnutejších regiónoch, ktoré sú schopné zorganizovať testovanie už nadchádzajúci víkend, vyzval, aby tak urobili. Absolvovanie testu a negatívny výsledok má byť zároveň podmienkou na uplatnenie výnimiek zo zákazu vychádzania vrátane cestovania za prácou či možnosti ísť do prírody. “Treba to urobiť tak, ako to bolo na jeseň na Orave, systematické testovanie v troch vlnách za sebou, inak to nefunguje,” uviedol Matovič.

Premiér upozornil, že jediné opatrenie, ktoré môže mať potenciál znížiť súčasné šírenie vírusu, je “urobiť to, čo bolo schválené v polovici novembra”. “Je preto najvyšší čas prijať rozhodnutie,” zdôraznil.

Upozornil pritom, že ak by opatrenia ostali len pri súčasnom nastavení lockdownu, neznamenalo by to výraznejšiu zmenu v chorobnosti až do obdobia, kým sa ľudia nezaočkujú. Poukázal pritom i na prítomnosť nového, agresívnejšieho typu nového koronavírusu, ktorý sa začal šíriť z južného Anglicka, a vplyv tejto mutácie na reprodukčné číslo a ďalšie šírenie ochorenia.