Pribudlo 63 úmrtí a 1 219 nových prípadov. Návštevy zariadení sociálnych služieb sú povolené, potrebný je test

Na Slovensku v nedeľu (20.12) pribudlo 1 219 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 6 291 testov. Celkovo tak evidujeme 152 555 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V nedeľu pribudlo 1 979 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 109 807 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 451 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 110 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 159 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 160 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 311 832 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 618.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 219 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 504 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 19,38 % z 6 291 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 5,26 % z 28 587 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trenčianskom kraji (238), nasleduje Košický kraj (215), Prešovský (184), Bratislavský (180), Banskobystrický (155), Trnavský(134), Nitriansky (77) a Žilinský (36). Je medzi nimi 556 mužov a 663 žien.

Návštevy zariadení sociálnych služieb

Navštevovať svojich blízkych v zariadeniach sociálnych služieb bude možné od 21. decembra. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

Podmienkou je, aby návštevníci predložili pri vstupe do zariadenia negatívne výsledky RT-PCR testu nie staršie ako 72 hodín alebo antigénového testu na COVID-19 nie staršie ako 24 hodín.

Návštevy musí rovnako povoliť samotné zariadenie sociálnych služieb. “Návštevy v zariadeniach sociálnych služieb sme počas sviatkov povolili, pretože mnohí klienti ZSS, pre ktorých sú tieto priestory domovom, sa so svojimi blízkymi nevideli pre vážnu epidemiologickú situáciu dlhý čas. Niektorí to znášajú veľmi ťažko a má to na nich nepriaznivý dosah,” vysvetlil opatrenie hlavný hygienik Ján Mikas.

Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a do 21. decembra aj v zariadeniach sociálnych služieb s výnimkou návštev kňazov s cieľom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim, ako aj návštev u ľudí, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko chorí alebo umierajúci. “Situácia v nemocniciach je skutočne veľmi vážna a je nevyhnutné znížiť riziko prenosu na čo najmenšiu mieru. V zdravotníckych zariadeniach chorľavejú nielen pacienti, ale aj zdravotnícky personál, ktorý potom chýba pri ošetrovaní hospitalizovaných ľudí,” dodal Mikas.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.