Pribudlo 58 úmrtí a 3 565 nových prípadov. Rozhodne sa o lockdowne, zákaz vychádzania bude s výnimkami

Na Slovensku v utorok (15.12) pribudlo 3 565 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 16 717 testov. Celkovo tak evidujeme 139 088 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V utorok pribudlo 1 281 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 101 584 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 2 319 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 2 105 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 160 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 150 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 246 580 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 1 309.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 3 565 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 4 397 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 21,33 % z 16 717 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 7,76 % z 56 691 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trenčianskom kraji (595), nasleduje Žilinský kraj (528), Trnavský (492), Nitriansky (461), Bratislavský (423), Prešovský (411), Banskobystrický (336) a Košický (319). Je medzi nimi 1 653 mužov a 1 912 žien.

Čaká sa na podrobnosti o lockdowne

Verejnosť ešte stále nevie, ako budú vyzerať vianočné sviatky. Je otázne, v akej forme bude povolené stretávanie, cestovanie z okresu do okresu. Pokiaľ by vláda dnes schválila tvrdý lockdown, jeho platnosť by mala nastať čo najskôr. V opačnom prípade sa ľudia budú hromadne presúvať ešte pred termínom, rovnaká situácia môže nastať aj v obchodoch, pretože budú chcieť stihnúť posledné nákupy.

Vláda SR bude na dnešnom rokovaní schvaľovať uznesenie vlády, ktorým nariadi zákaz vychádzania. Ten bude mať približne 15 výnimiek. Pred rokovaním vlády to potvrdil minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že medzi výnimky budú patriť aj takzvané bubliny. Minister zároveň dodal, že v poriadku by malo byť aj cestovanie medzi okresmi.

Včera na sprísnenie opatrení vyzvali aj slovenskí vedci spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Podľa nej teraz nie je čas na vládne hádky, je potrebné konať. V opačnom prípade na to doplatia bežní ľudia aj nemocnice. O prijatých opatreniach vás budeme informovať po skončení vlády a tlačovej besedy.