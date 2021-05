Pribudlo 41 úmrtí, PCR testy odhalili 130 nakazených. Povinné testovanie je na ústupe, platia nové pravidlá

Na Slovensku v nedeľu (2.5) pribudlo 130 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 176 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 383 228 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 661 243 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 327 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 206 ľudí. Na JIS je 129 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 193 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 676 393 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 807. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 115 253.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 130 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 443 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 1,07 % z 12 176 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,20 % z 221 340 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Košickom kraji (45), nasleduje Bratislavský (38), Prešovský (29), Žilinský (😎, Banskobystrický (6), Nitriansky (4), Trenčiansky (-) a Trnavský (-).

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 115 253 za predchádzajúci deň pribudlo 14 039 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 508 681 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 1 046 ľudí. Nie je to konečný údaj, dáta nabiehajú postupne.

Vakcína Pfizer je prijateľná pre najviac ľudí

Najprijateľnejšou vakcínou proti koronavírusu je na Slovensku Pfizer/BioNTech. Vyplýva to z prieskumu, ktorý zverejnila televízia Markíza v diskusnej relácii Na telo. Podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý robila začiatkom apríla na vzorke 1 001 respondentov je táto vakcína prijateľná pre 71,1 % respondentov. Neprijateľná je naopak pre 26 % opýtaných.

Na druhom mieste v prijateľnosti sa nachádza Sputnik V. Ten je prijateľný pre 60,2 % respondentov a neprijateľný pre 33,6 % opýtaných. Nasledujú Moderna (prijateľná pre 58,8 %, neprijateľná pre 37,1 %), a Johnson & Johnson (prijateľný pre 56,3 %, neprijateľný pre 37,7 %). Vakcína AstraZeneca je podľa prieskumu prijateľná pre 29,4 % opýtaných a neprijateľná pre 65,8 % respondentov. Vakcína Sinopharm je podľa prieskumu prijateľná pre 24,6 % respondentov a neprijateľná pre 63,3 % opýtaných

Podľa prieskumu by sa určite dalo zaočkovať 32,3 % opýtaných a skôr áno 33,1 %. Naopak určite by sa nedalo zaočkovať 14 % opýtaných a skôr nie 16,1 %. Na otázku, či by sa dali zaočkovať, nevedelo odpovedať 4,5 % opýtaných.