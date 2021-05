Platné od 3. mája: Kedy potrebujem do práce test a môžem navštíviť rodinu? Prehľad opatrení v červenej fáze

Slovensko od 3. mája prechádza podľa COVID automatu do druhého stupňa varovania a teda do červenej fázy. Pravidlá pre okresy sa určujú na základe regionálnej situácie a podľa farby okresu.

Od pondelka je podľa COVID automatu na Slovensku 60 okresov v červenej fáze. V bordovej fáze ich je desať a v ružovej fáze ich je deväť. V čiernej fáze už nie je ani jeden okres. Vyplýva to z aktualizovaného rozdelenia okresov podľa rizikovosti, ktoré na uplynulom rokovaní schválila vláda.

Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Na celom Slovensku od minulého štvrtka platí zákaz vychádzania po 21. hodine.

Rozdelenie okresov platné od 3. mája

V treťom stupni varovania sú okresy:

okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,

V druhom stupni varovania sú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

V prvom stupni varovania sú okresy:

okres Dunajská Streda, okres Komárno, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Skalica, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce

Potrebujem do práce test?

Vo väčšine okresov Slovenska sa od pondelka netreba preukazovať testom na COVID-19. Krajina sa po novom delí na dve časti – na bordovú a červeno-ružovú. Cez deň sa v okresoch v prvom a druhom stupni varovania, teda v ružových a červených okresoch, nie je potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, keďže pre ne cez deň neplatí zákaz vychádzania. do práce teda test nepotrebujete, no aj tu platí výnimka. Test do práce potrebujete v prípade, že do práce idete v čase od 21.00 h až do 1.00 h rána. Vtedy totiž platí v týchto typoch okresov zákaz vychádzania. V ružovom okrese stačí 21-dňový test a v červenom 14-dňový test. Je možné sa v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke (napríklad potvrdením o prekonaní alebo očkovaní). Pokiaľ ste v bordovom okrese, test potrebujete.

Potrebujú žiaci do školy test?

Nie, od pondelka môžu do škôl a školských zariadení vstupovať žiaci materskej školy, prvého a druhého stupňa základnej školy, strednej školy, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a študenti vstupujúci do priestorov vysokej školy na prijímacie konanie.

Študenti vybraných odborov vstupúci v čase medzi 21.00 až 1.00 h do priestorov a zariadení vysokých škôl však budú musieť predložiť negatívny test nie starší ako sedem dní alebo doklad o výnimke.

Na čo všetko potrebujem v bordovom okrese test?

V bordovom okrese je negatívny test (nie starší ako 7 dní) potrebný na výkon všetkých činností, ako bolo platné do teraz aj s platnými výnimkami. Negatívny test potrebujete napríklad pri vstupe na terasu, do fitka, do práce, do obchodného centra a podobne. V bordových okresoch ale nie je potrebný test v školách ani pri bohoslužbách.

Môžem ísť na návštevu k rodine alebo známym?

Áno, ale len v ružovom alebo červenom okrese a za dodržania základných hygienických opatrení. V týchto okresoch už totiž neplatí zákaz vychádzania. V bordových okresoch na návštevu ísť nemôžete.

Kedy sa spustia kultúrne akcie?

Od pondelka 3. mája môžu v červených a ružových okresoch, teda v okresoch druhého a prvého stupňa varovania, fungovať za splnenia viacerých podmienok divadelné, exteriérové filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.

Návštevníci týchto podujatí budú povinní preukázať sa negatívnym antigénovým testom nie starším ako 24 hodín či negatívnym PCR-RT/LAMP testom nie starším ako 72 hodín. Podmienka mať test neplatí pre deti do desať rokov. Alternatívou je očkovanie proti ochoreniu COVID-19 alebo prekonanie tohto ochorenia. Vstup na podujatia bude umožnený len s rúškom či respirátorom. V interiéri môže byť do 50 percent kapacity, maximálne 150 divákov, v exteriéri do 50 percent, maximálne 200 divákov. Počíta sa len so sediacim obecenstvom.

Môžem ísť do kina?

Nie, prevádzky interiérových filmových predstavení ostávajú zatvorené. Riadime sa tzv. kultúrnym semaforom a teda môžu sa konať niektoré akcie.

Musím mať vo fitku respirátor?

Od pondelka 26. apríla môžu za splnenia istých podmienok opäť fungovať fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita je šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nie sú povinní nosiť rúško či respirátor.

Potrebujem na terasu negatívny test?

Nie, v červených a ružových okresoch už test potrebný nie je, v bordových nesmie byť starší ako 7 dní. Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Pri stole sa môžete stretnúť aj s ľuďmi mimo domácnosti.

Potrebujem test do potravín, drogérie a lekárne?

Nie, tu test nepotrebujete podobne, ako to bolo počas trvania lockdownu. Pokiaľ však vstupujete do obchodného centra, tu sa musíte negatívnym testom preukázať už len v bordových okresoch.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Je povinný respirátor v školách?

Od pondelka môžu žiaci aj učitelia v školách nosiť rúška, nie je potrebný respirátor. Deti mladšie ako 6 rokov nemusia mať horné dýchacie cesty prekryté. Hygienici to však odporúčajú.

Premávajú lanovky?

Áno, kabínkové lanovky môžu od pondelka využívať jedna osoba alebo osoby zo spoločnej domácnosti. Návštevníci lanových dráh a vlekov sa po novom budú musieť preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý nie je starší ako 72 hodín.

Môžem ísť na plaváreň?

Kúpaliská a plavárne môžu byť otvorené len v prípade, že stanovia maximálnu kapacitu prevádzky na šesť zákazníkov a dodržia ďalšie podmienky uvedené vo vyhláške.

Kto nepotrebuje mať negatívny test?

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania. Negatívny test nie je potrebný ani v ružových a červených okresoch, s platnými výnimkami spomínanými vyššie.