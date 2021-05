Pribudlo 34 úmrtí, PCR testy odhalili 343 nakazených. Veková hranica na Pfizer sa zrejme zníži na 50+

Na Slovensku v stredu (5.5) pribudlo 343 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 6 268 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 384 660 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 673 097 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 194 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 067 ľudí. Na JIS je 114 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 163 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 697 906 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 11 920. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 164 981.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 343 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 295 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 5,47 % z 6 268 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,4 % z 73 202 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Trenčianskom kraji (73), nasledujú Žilinský kraj (71), Prešovský (60), Banskobystrický (34), Trnavský (34), Bratislavský (29), Košický (23) a Nitriansky (19). Je medzi nimi 162 mužov a 181 žien. Celkový počet nakazených mužov je 183 620 a žien 201 040.

Veková hranica na Pfizer by sa mohla znížiť už tento týždeň

Veková hranica na vakcínu sa môže meniť už tento týždeň, zrejme dnes o tom rozhodne minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. “Zaočkovanosť v jednotlivých vekových skupinách nám narastá. Najvýraznejšiu zaočkovanosť aspoň prvou dávkou máme vo vekovej skupine 70 až 80 rokov, kde je zaočkovanosť na úrovni približne 64 percent. Vidíme po jednotlivých týždňoch, ako nám skupiny narastajú. Cieľom je dosiahnuť úroveň aspoň okolo 80 percent, obzvlášť vo vysokých vekových kategóriách,” povedal včera na tlačovej besede šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík.

Budúci týždeň by sa podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) opäť mohla otvoriť otázka zákazu vychádzania. Obsadených je 61 percent reprofilizovaných lôžok pre najkritickejších pacientov. Zvýšila sa tiež miera zaočkovaných. Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že termíny na najbližší víkend na očkovanie sú už obsadené. Nevylúčil, že pri dostatku vakcín v treťom štvrťroku by si ľudia mohli vybrať jednu z registrovaných vakcín, ktorou by chceli byť očkovaní. Do konca mája by podľa neho mohlo prísť 1,5 milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Výsledky Sputnika V z Maďarska Lengvarský stále nemá. Vlastníkom týchto vakcín je podľa jeho slov ruská strana. Čakať chce na výsledky z Maďarska a Ruska. Minister bude mať vo štvrtok (6.5.) k dispozíci analýzu na prerozdelenie vakcín. Následne by sa mohlo umožniť očkovať vakcínou od Pfizeru aj vekovú kategóriu ľudí od 50 rokov.

Lengvarský pripomenul, že 26. júna je termín na spustenie aplikácie COVID pass v celej Európe. “Predpokladám, že od toho sa potom budú odvíjať politiky jednotlivých štátov, či už v uvoľňovaní svojich opatrení alebo prijímaní občanov iných štátov na svojom území,” doplnil.