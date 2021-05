Zaočkovaní ľudia budú mať zrejme výhody. Niektoré opatrenia by pre nich v ďalšej vlne nemuseli platiť

Situácia na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa oproti minulému týždňu opäť zlepšila. Klesol počet pacientov v nemocniciach, počet výjazdov k pacientom s ochorením COVID-19 a znížila sa aj pozitivita testov. Krajina bude od budúceho týždňa (10.5.) v prvom, teda ružovom stupni varovania.

Zaočkovanosť v jednotlivých vekových skupinách nám narastá. Najvýraznejšiu zaočkovanosť aspoň prvou dávkou máme vo vekovej skupine 70 až 80 rokov, kde je zaočkovanosť na úrovni približne 64 percent. Vidíme po jednotlivých týždňoch, ako nám skupiny narastajú. Cieľom je dosiahnuť úroveň aspoň okolo 80 percent, obzvlášť vo vysokých vekových kategóriách.

Minister zdravotníctva Lengvarský dokonca nevylúčil, že pri dostatku vakcín v treťom štvrťroku by si ľudia mohli vybrať jednu z registrovaných vakcín, ktorou by chceli byť očkovaní. Do konca mája by podľa neho mohlo prísť 1,5 milióna vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech.

Včera sa na vláde rozprávalo aj o konci zákazu vychádzania. Lengvarský však potvrdil, že zatiaľ ešte potrvá, apeloval na to aj hlavný hygienik Mikas. Minister školstva Branislav Gröhling však poznamenal, že dlhodobo hovoria o tom, že by mal byť tento zákaz zrušený. “Pre mňa nemá zmysel, aby bol zákaz vychádzania v ružových okresoch, myslím si, že by sme to mali uvoľniť. Verím, že budúci týždeň príde k tomuto rozhodnutiu,” povedal.

Budú mať zaočkovaní výhody?

Vládny kabinet diskutoval počas rokovania aj o tom, že hlavný hygienik Ján Mikas a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský majú predpripraviť to, aké výhody budú mať zaočkovaní ľudia. Podľa ministra školstva pôjde o súbor návrhov. “Mali by sme opustiť od mantry testovania. Očkovanie je to, čo nás privedie k tomu reálnemu životu,” povedal minister školstva. V priebehu budúceho týždňa má priniesť na rokovanie vlády minister zdravotníctva podľa Gröhlinga aj nový COVID automat.

Podobný názor zastáva aj lekár Peter Visolajský. Vo svojom včerajšom statuse napísal, že tí zodpovední by už nemali podstupovať povinnosť dodržiavať opatrenia pri ďalšej vlne, ktorá tu môže byť čoskoro.

“Myslím, že s dostatkom vakcín už nastal čas, aby sme reštrikčné opatrenia už nariaďovali podľa toho, či je človek očkovaný alebo nie. Kampaň na podporu očkovania hlása, že očkovanie je sloboda, tak tento slogan skutočne naplňme! Ten, kto sa chce chrániť vakcínou, bude vakcínou chránený a lockdown nepotrebuje. Ten kto vakcínu odmieta, musí sa chrániť lockdownovými opatreniami, karanténou a testovaním. Ak sa niekto rozhodne neočkovať, prečo by mali mať zavretú školu deti zaočkovaných rodičov a starých rodičov?”

V krátkej dobe, budeme mať k dispozícii viac vakcín ako bude ľudí, ktorí sú ochotní sa dať zaočkovať. Aktuálne… Uverejnil používateľ Peter Visolajský Streda 5. mája 2021

O výhodách pre zaočkovaných sa už hovorí aj na vláde, predstaviť by mali nový COVID automat aj Pandemický zákon. O podrobnostiach vás budeme informovať.