Pribudlo 101 úmrtí na COVID-19, počet nakazených stúpol o 3 357. Od pondelka sa opäť mení očkovacia stratégia

Na Slovensku v utorok (2.3) pribudlo 3 357 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 15 111 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 314 359 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 441 625 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 3 985 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 3 814 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 320 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 364 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 076 101 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 7 489. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 323 364.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 3 357 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 2 817 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 22,22 % z 15 111 ukončených RT-PCR vyšetrení a 1,82 % z 154 772 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Trenčianskom kraji (612), nasledujú Žilinský (551), Trnavský (477), Košický (464), Prešovský (421), Banskobystrický (291), Nitriansky (274) a Bratislavský (267). Je medzi nimi 1 605 mužov a 1 752 žien. Celkový počet nakazených mužov je 149 322 a žien 165 037.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 323 364, za predchádzajúci deň pribudlo 5 527 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 152 203 ľudí, za uplynulý deň pribudlo 9 392.

Vyhradených 40-tisíc vakcín na očkovanie učiteľov sa naplnilo

Na očkovanie zamestnancov škôl bolo vyhradených 40 000 vakcín, pričom toto číslo sa už naplnilo. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. V súvislosti so zmenou očkovacej stratégie minister zdravotníctva uviedol, že tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali v rámci prioritizácie skupín, čiže profesionáli, ktorí sa starajú o seniorov, sa budú môcť naďalej prihlasovať do formulára.

“Avšak bude platiť prioritizácia, ako sme povedali, to znamená, že do 70 rokov sa bude očkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca a nad 70 rokov vakcínou od spoločnosti Pfizer,” povedal Krajčí. Ako dodal, pokiaľ si bude chcieť niekto počkať na vakcínu od spoločnosti Pfizer, bude musieť počkať, kým budú starší ľudia zaočkovaní, a potom sa zníži veková hranica aj na túto vakcínu.

Od pondelka sa zmení očkovacia stratégia, vychádzať sa bude striktne z veku. Minister Krajčí o tom informoval na utorňajšej tlačovej konferencii. Vakcínami Pfizer a Moderna sa od budúceho týždňa budú môcť očkovať osoby nad 70 rokov, veková hranica sa tak zníži o päť rokov. Čo sa týka vakcíny AstraZeneca, konzílium odborníkov navrhuje, aby sa zvýšila veková hranica pacientov, ktorí sa ňou môžu očkovať, na 60 až 70 rokov. Predtým však odborníci odporúčajú konzultáciu s lekárom.