Pribudlo 1 797 pozitívnych testov, v nemocniciach je viac ako tisíc ľudí. Núdzový stav už na Slovensku nehrozí

Na Slovensku v pondelok (18.10) pribudlo 1 797 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 12 160 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 439 735 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 733 576 ľudí. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. Počet hospitalizovaných sa zvýšil, v nemocniciach je 1 056 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 864, pribudlo 10 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1 202, momentálne ich je 2 484 406.

Ako doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, medzi pozitívne zachytenými formou PCR testov bolo takmer 71 percent nezaočkovaných. Čo sa týka antigénového testovania, pribudlo 903 pozitívnych, takmer 75 percent z nich sa doteraz nezaočkovalo. Celkovo sa v pondelok vykonalo 27 436 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami zachytili v Prešovskom kraji, a to 454 ľudí. Nasleduje Žilinský kraj so 432 novými prípadmi, Bratislavský s 250, Košický so 180, Banskobystrický so 162, Trenčiansky so 143, Trnavský s 95 a Nitriansky kraj s 81 zachytenými koronavírusovými infekciami.

Núdzový stav už nehrozí, tvrdí Heger

Opätovné zavedenie núdzového stavu na Slovensku nehrozí. V dnešnej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Dôvodom je podľa premiéra dobré nastavenie COVID automatu.

„Nevidím na to ani politickú vôľu. Ak sa budeme očkovať a riadiť pravidlami automatu, tak to zvládneme. V tejto súvislosti preto vyzývam všetkých ľudí, aby sa dali zaočkovať. Je to jediná cesta k zrušeniu jednotlivých opatrení, ktoré v súčasnosti v krajine platia,” dodal Heger.

Trochu odlišný názor má profesor Krčméry, ktorý v rozhovore pre Hospodárske noviny uviedol, že na lockdown by sme tak skoro zabúdať nemali, keďže situácia so stavom v nemocniciach a počtom úmrtí nie je priaznivá. Myslí si, že na Dušičky nám nehrozí, no pokojne sa môže stať, že v ňom strávime Vianoce.

„Čo sa týka Vianoc, tiež si nemyslím, lebo je to politicky ťažko priechodné. A tu zvíťazí politika, takže ak sa budú správať ako tesne pred voľbami, tak nebude žiadne obmedzenie,“ povedal. Téma lockdownu sa na konzíliu preberá počas celého trvania pandémie a nič nie je vylúčené.