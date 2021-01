Príbeh ako z filmu Hačikó, ale so šťastným koncom. Psík chodil každý deň čakať pred nemocnicu na svojho pána

Podobné príbehy, ako z už kultového filmu Hačikó, inšpirovaného skutočným príbehom, sa dejú pomerne často. Jeden z takýchto prípadov opísali tureckí novinári, kde chorého majiteľa sučky menom Boncuk hospitalizovali v nemocnici a oddaný psík ho pred dverami čakal 5 dní.

Prenasledovala sanitku

14. januára previezli chorého Cemala Sentürka do nemocnice v čiernomorskom tureckom meste Trabzon. Jeho psík – sučka s menom Boncuk (v preklade korálka) sledovala sanitku až do nemocnice, píše portál The Guardian s odvolaním sa na tlačovú agentúru DHA. Boncuk následne čakala pred nemocnicou na svojho pána.

Dcéra chorého muža povedala, že aj keď Boncuku zobrala naspäť domov, tak jej ušla a vrátila sa pred nemocnicu. Psíka si všimol aj ochrankár nemocnice. “Prichádza každý deň okolo deviatej ráno a čaká tu do noci. Do vnútra ale nevstúpi, no keď sa otvoria dvere, tak strká dnu hlavu,” povedal novinárom.

Nakoniec sa dočkala

Sučka takto čakala približne 5 dní, kým nastal jej vytúžený moment. V stredu 20. januára sa otvorili dvere nemocnice a von vyšiel na invalidnom vozíku jej pán. Boncuk sa z toho, že ho vidí náramne tešila a spolu potom odišli domov.

Cemal Sentürk novinárom povedal: “Je jednoducho na mňa zvyknutá. A áno, aj mne celý ten čas veľmi chýbala“.