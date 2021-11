Pri vstupe do niektorých krajín môže byť problém. Niektorým ľuďom už mohla vypršať platnosť COVID pasu

Všetci, ktorí sa dali zaočkovať oboma dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19 do konca februára, už pri vstupe do niektorých krajín môžu mať problém. Upozorňuje na to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus vo svojom profile na sociálnej sieti. Platnosť ich COVID pasu totiž uplynula alebo čoskoro uplynie.

Klus pripomenul, že tretia dávka očkovania bude pre mnohých občanov po určitom čase od druhej dávky ďalšou vstupenkou do zahraničia. Niektoré krajiny totiž uznávajú platnosť vakcinácie len deväť mesiacov. „Vieme už dnes o tom, že napríklad Rakúsko, Taliansko alebo aj Švajčiarsko majú platnosť stanovenú na deväť mesiacov. Zároveň máme informácie, že sa teraz striktne nekontroluje táto lehota. Takže ľudia, ktorí už majú deväť mesiacov od druhej dávky sa nateraz nemusia báť, že ich nevpustia do krajiny,“ uviedol Klus.

Na Slovensku je zatiaľ v COVID pasoch určená platnosť jeden rok, podobne to majú aj ďalšie krajiny v Európe aj mimo nej. Niektoré ďalšie krajiny však môžu mať platnosť COVID pasu rozličnú a momentálne to v rámci Európskej únie nie je jednotné. „Táto téma je preto už predmetom diskusií aj na európskej úrovni a predpokladám, že lehoty sa budú čoskoro zjednocovať v rámci celej únie,“ dodal Klus. Posilňovacou treťou dávkou vakcíny sa na Slovensku zaočkovalo už vyše 50-tisíc osôb.