V stredu odhalili PCR testy 6 713 pozitívnych, najviac v 3. vlne, pribudlo aj 34 úmrtí. Heger vyzýva nezaočkovaných k väčšej zodpovednosti

Na Slovensku pribudlo v stredu (3.11.) 6713 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 21 705 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 499 990 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 116, v nemocniciach je 1890 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13 146, pribudlo 34 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1317, momentálne ich je 2 513 527.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji, kde potvrdili 1 326 prípadov. V Žilinskom kraji pribudlo 1 106 pozitívne testovaných, v Košickom 1 051 a v Banskobystrickom 976. Bratislavský kraj zaznamenal 690 nových prípadov, Trenčiansky 619, Nitriansky 525 a Trnavský 420.

Na Slovensku za uplynulý deň vykonali aj 26 900 antigénových testov, ktoré odhalili 1 489 pozitívnych. Z nich tvorili nezaočkovaní alebo len čiastočne zaočkovaní ľudia viac ako 71 percent, v prípade PCR testov to bolo takmer 67 percent, ako uvádza Ministerstvo zdravotníctva SR.

V nemocniciach je hospitalizovaných 1 890 pacientov, u všetkých je potvrdené ochorenie. Z nich nie je vôbec zaočkovaných alebo len čiastočne viac ako 79 percent pacientov. Na JIS leží 148 ľudí a podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 179 osôb.

Prvú dávku vakcíny dostalo v stredu 1 317 ľudí, celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny tak stúpol na 2 513 527. Za uplynulý deň druhou dávkou zaočkovali 1 311 ľudí, plne zaočkovaných je tak 2 310 101 Slovákov.

Celkový počet úmrtí „na COVID” sa dostal na úroveň 13 146, celkový počet úmrtí „s COVIDOM” je 2 539.

Nezaočkovaných vyzýva premiér k zodpovednosti

Ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 by mali mať prístup do vybraných prevádzok aj v čiernych okresoch. Myslí si to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). Rozhodnutie však bude na konzíliu odborníkov, skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii v Košiciach.

Sprísňovanie protiepidemických opatrení na štátnych hraniciach nepovažuje za potrebné. Premiér zároveň vyzval nezaočkovaných, aby svoje rozhodnutie prehodnotili. Opatreniami vo fitnescentrách či reštauráciách pre zaočkovaných v čiernych okresoch sa už podľa jeho slov konzílium odborníkov zaoberalo, no pred sviatkami ich nechcelo uvoľniť.