Pri platbe kartou si dajte dobrý pozor na tento zásadný rozdiel. Na dovolenke vás to môže zachrániť

Aj napriek tomu, že žijeme v roku 2023, dovolenkár musí ísť do svojej destinácie pripravený na všetky možné alternatívy bez ohľadu na to, či ide o komplikácie s ubytovaním, platením či komunikáciou. CNN Prima News teraz upozorňuje, aby si ľudia dávali pozor najmä na platenie kartou a rozdelenie platobných kariet.

Síce sa môže zdať, že dnes fungujeme v modernej dobe, kde sa elektronické platby objavujú už takmer všade, no stále existuje niekoľko obľúbených dovolenkových destinácií, ktoré sa spoliehajú na platbu v hotovosti. Vo viacerých prípadoch už však narazíme aj na možnosť platiť kartou, no tam je povinnosť dať si pozor na to, či ide o kreditnú, alebo debetnú kartu.

Portál CNN Prima News na tento rozdiel upozorňuje najmä dovolenkárov, ktorí si často myslia, že keď je pri nejakom druhu transakcie napísané, že sa vyžaduje „credit card“, že to platí aj pre klasické, debetné karty. Debetnú kartu dostane každý človek k bankovému účtu. Jej využitie je univerzálne, môže sa ňou platiť v obchode, vyberať si hotovosť z bankomatu a podobne.

Nielen v prípade auta, ale aj pri ubytovaní

Kreditná karta však funguje na mierne inom princípe, pričom na nej disponujete peniazmi banky. Práve tento druh karty sa často vyžaduje napríklad v momente, kedy si na dovolenke chcete požičať auto. Množstvo požičovní si totiž vyžaduje kreditku kvôli depozitu, ktorý však po bezproblémovom vrátení auta zase odblokuje.

Okrem toho je nutné vedieť, aký limit má človek na kreditnej karte, pretože aj požičovne áut si často účtujú vysoké depozity. Kreditka vás nemusí zachrániť len v prípade auta, ale tiež v niektorých luxusnejších hoteloch, keďže vlastnenie kreditnej karty dodáva majiteľovi väčšiu dôveryhodnosť pri prípadnej povinnosti platiť hotelu nejakú zálohu.