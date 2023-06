Pri nehode počas natáčania Teórie Veľkého tresku takmer prišla o nohu. Hviezda seriálu prezradila, čo sa vtedy stalo

Seriál Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory) by sme si dnes s inými hereckými tvárami vedeli predstaviť asi len veľmi ťažko. Nechýbalo však veľa a populárny sitkom mohol prísť o jednu zo svojich hlavných hrdiniek.

Herečka Kaley Cuoco v The Big Bang Theory stvárnila postavu susedky Penny a hneď od pilotného dielu si získala srdcia divákov. Mnohí však nevedeli, že herečka mohla o účinkovanie v sitkome prísť kvôli zraneniu, ktoré sa jej stalo v priebehu nakrúcania prvej série. Ba čo viac, mohlo to dopadnúť ešte horšie a Cuoco mohla prísť o nohu, píše web Screen Rant.

Cuoco je vášnivou milovníčkou koní, no jedna jazda sa jej takmer stala osudnou. Detaily strašného zranenia nedávno slávna herečka prezradila v podcaste SmartLess, v ktorom bola hostkou.

Na zranenie už spomína len s humorom

„Pamätám si to veľmi zreteľne, pretože keď sa stane niečo zlé, je vám to jasné hneď. Hovorila som si, či som práve náhodou nespadla na kopu lístia, pretože som počula veľmi silné praskanie. Trvalo mi tak 5 alebo 10 sekúnd, kým som si uvedomila, že to nebolo 400 listov, ale moje kosti,“ prezradila predstaviteľka Penny moderátorom podcastu.

Po páde z koňa utrpela vážnu zlomeninu a hrozilo, že jej nohu budú musieť amputovať. Napokon ale všetko dobre dopadlo a ako Kaley dodala, na zranenie má spomienku v podobe niekoľkých pekných jaziev.

„Ak také máte, cítite sa ako najväčší frajer,“ dodala herečka, ktorá na toto nepríjemné zranenie, ktoré ju skoro stálo nohu i rolu v slávnom sitkome, dnes spomína s humorom.