Toto sú najdesivejšie deti, aké ste vo filme kedy videli: Nový horor na Netflixe divákom privoláva nočné mory

Hororové filmy, v ktorých ústredné postavy – a je úplne jedno, či ide o záporných alebo kladných hrdinov – stvárňujú deti, často naháňajú hrôzu väčšiu, než akákoľvek iná príšera. Potvrdzuje to aj nový španielsky horor na Netflixe, kde sú ústrednými postavami deti-dvojičky. A podľa reakcií divákov ide o najhrôzostrašnejšie deti, aké sa v hororovom filme kedy objavili.

Článok pokračuje pod videom ↓

Deti v hororoch patria v drvivej väčšine prípadov medzi tie najstrašidelnejšie elementy. Na prvý pohľad totiž vyzerajú nevinne, no napokon sa z nich vykľujú lapači duchov, nadprirodzených síl alebo, nebodaj, aj vraždiace malé beštie, ktorým je vždy všetko prepáčené.

V kinematografii sme už mohli vidieť niekoľko takýchto postáv – spomenúť sa oplatí napríklad horory ako Vyháňač diabla (The Exorcist), Sirota (Orphan), Osvietenie (The Shining) či Kukuričné deti (Children of the Corn). Do subžánru hororov o deťoch najnovšie prispeli aj Španieli so svojím počinom s názvom Tin & Tina, píše web LAD Bible.

Španielsky horor vydesil predplatiteľov Netflixu

Táto hororová novinka, ktorú nájdete na streamovacej platforme Netflix, divákov znepokojila práve kvôli dvom deťom. Hovoria o nich, že ide o najdesivejšie deti, aké boli v obdobnom žánri kedy zobrazené, pričom mnohí dokonca hovoria, že im tieto deti spôsobili niekoľko nocí trvajúce nočné mory.

Horor Tin and Tina uzrel svetlo sveta ešte začiatkom tohto roka, no najviac pozornosti sa mu dostáva v týchto dňoch, keďže len nedávno ho vo svojej knižnici ponúkol Netflix. Ide o snímku založenú na rovnomennom krátkom filme režiséra Rubina Steina, ktorý sa aj tentoraz postaral o réžiu.

Dej sa odohráva v 80. rokoch 20. storočia, kedy sa novomanželský pár rozhodne adoptovať si dvojičky Tina a Tinu z kláštora. Samozrejme, pred odchodom domov dostávajú od mníšky varovanie, že ide o veľmi „jedinečné a špeciálne deti“, čomu zamilovaná dvojica najskôr prílišnú pozornosť nevenuje. Čo ale čert (ne)chcel, detičky z kláštora sú nielen jedinečné a špeciálne, ale aj poriadne desivé.

Obyčajné dvojčatá a ich šibalské hry totiž postupne naberajú temný spád a ich ultranáboženská výchova vedie k posadnutosti hriechom a život novomanželského páru sa totálne zvrhne.

Desivejšie dvojičky než tie v Osvietení

Tino a Tina patrí k tým menej nápadným hororom, ktoré môžete aktuálne na Netflixe nájsť. Veľkú popularitu ale tomuto španielskemu počinu pridávajú krátke recenzie na sociálnej sieti Twitter. Práve sem diváci a predplatitelia populárnej streamovacej platformy ihneď po dopozeraní zverejňujú svoje dojmy. Mnohí sa pritom v názoroch na snímku, a najmä dvojicu detí, zhodujú.

„Už dlho ma žiaden film nevydesil tak, ako Tino a Tina,“ napísal jeden. Ďalší dodávajú, že ide o najstrašidelnejšie deti, aké sa v horore kedy objavili, pričom dokonca predchádzajú aj slávne dvojičky z hororu Osvietenie režiséra Stanleyho Kubricka.

„Ak si myslíte, že dvojičky v Osvietení boli strašidelné, tak to ste ešte nevidel toto. Totálne ma vystrašili a nočné mory budem mať ešte poriadne dlho,“ pridal svoj dojem ďalší z divákov.

No aj keď mnohí diváci varujú citlivejšie povahy pred naozaj desivými deťmi, všetci túto novinku na Netflixe odporúčajú vidieť. Jeden z divákov tento horor opísal ako mix snímok ako Sirotinec (El Orfanto), Tí druhí (The Others), či Dobrú noc, mami (Goodnight Mommy).

Viac záberov z filmu nájdete aj v galérii nižšie: