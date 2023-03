Pri natáčaní tohto filmu mohol zomrieť: Režisér chcel od neho lepší výkon, Brendan Fraser sa takmer obesil

Brendan Fraser sa od svojho návratu na hollywoodske výslnie už viackrát vyjadril, že si musel dopriať dlhšiu pauzu najmä kvôli zdravotným problémom, ale aj kvôli ťažkostiam v súkromnom živote. Zdravotné komplikácie si privodil aj pri natáčaní filmu Múmia. Pri jednej scéne dokonca takmer prišiel o život.

Režisér chcel, aby to zahral vierohodnejšie

Ako informuje web The Vintage News, herec Brendan Fraser prezradil, že počas natáčania filmu Múmia (The Mummy) takmer prišiel o život. V nedávno odvysielanej epizóde The Kelly Clarkson Show popísal, že v jednej zo scén mal visieť na lane, vo filme sa totiž jeho postavu chystali obesiť pred davom hučiacich ľudí. No takmer sa pritom nedopatrením zadusil.



Stál na špičkách a okolo krku mal uviazané lano, no režisér k nemu pribehol a povedal mu, že to nevyzerá, akoby sa naozaj dusil a požiadal ho, aby to zahral trochu vierohodnejšie. Záber museli natočiť znova. Kamera sa spustila, Fraser stál opäť na špičkách a nad ním stál člen štábu, ktorý ťahal lano vyššie.

Na krátky čas upadol do bezvedomia

Ďalšia vec, ktorú si pamätá je, že ležal na zemi na boku a ústa mal plné štrku. Na krátky čas upadol do bezvedomia. Napokon ním koordinátor, ktorý má na starosti kaskadérov, zatriasol a Fraser sa prebral. Pogratuloval mu, že už aj on je v klube, podobná vec sa totiž vraj stala aj Melovi Gibsonovi pri natáčaní filmu Statočné srdce (Braveheart).

Našťastie, aj keď sa Brendan Fraser na niekoľko rokov z obrazoviek stratil, opäť sa vrátil v plnej sile. Dôkazom sú ocenenia, ktoré si vyslúžil za film Veľryba (The Whale).